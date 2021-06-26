MEB resmen harekete geçti! Tüm Türkiye'de başlıyor, öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen açıkladı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Detaylar belli oldu. Başvurular başladı. 81 ilin valiliğine gönderildi. MEB'den 'staj seferberliği' duyurusu geldi. Staj yapmak isteyen gençleri yakından ilgilendiren açıklamada, başvuru koşulları açıklandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte canlı derslerin ne zaman biteceği merak konusu oldu. 18 Haziran 2021 tarihinde karnelerin erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tarihe odaklandı. Peki, TRT EBA, EBA ve canlı dersler ne zaman bitecek, ne zaman son? İşte uzaktan eğitim bitiş tarihiyle ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. 81 ilin vailiğine resmi yazı gönderildi. Kriterler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı staj seferberliği il ilgili duyuru yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı staj seferberliği ile ilgili duyuru;

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca 2020 yılında başlatılan Staj Seferberliği Projesi 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgi yazı ile bildirilen "Senin için Seferbiriz" teması ile 22/02/2021 tarihi itibarıyla adaylar staj başvuru süreci başlatmışlardır. Staj süreci T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ekte yer alan Staj Seferbirliği Uygulama Yönergesine (ek-1) uygun bir biçimde yürütülecektir.

Bakanlığımızca staj seferberliğine başvuran adaylar, çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilerek ve stajyer havuzuna dahil edilmişlerdir. Stajyer adaylarından staj yapacakları illerin il milli eğitim müdürlükleri ile temasa geçmeleri istenmiştir.

Anılan staj çalışmalarının;

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi" göz önünde bulundurularak herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleştirilmesi, Bakanlığımızca seçilip Valiliğiniz İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yönlendirilen (ek-2) stajyer adayı ile iletişime

geçilmesi,

Sigorta iş ve işlemlerinin başlatılabilmesi için üniversitelerine "T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Staj Seferberliği projesi kapsamında Valiliğiniz İl Milli Eğitim Müdürlüğünde staja kabul edildiğine dair resmi yazı ve/veya belgeyi, ad-soyad, fakülte, bölüm, staj tarih aralığını da içerecek şekilde ivedi bir şekilde resmi olarak bildirilmesi,

Staj sürecinin hem Bakanlığımız hem de stajyer açısından maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesi, İçinde bulunduğumuz salgın dönemi de göz önünde bulundurularak tedbirlere uygun bir şekilde staj sürecinin tamamlanması,

Staj tarihleri Bakanlığımızca belirlenmiş olmasına karşın karşın üniversitelerden ya da öğrencilerden gelen talepler sebebiyle esneklik sağlanabileceği,

İlinizde staj sürecini yönetecek Bakanlık ile koordinasyonu sağlayacak şube müdürünün iletişim bilgilerinin ek-3'te yer alan forma işlenerek erdal.kaya@meb.gov.tr adresine iletilmesi,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

TRT EBA ve canlı dersler ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?