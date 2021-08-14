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MEB resmen harekete geçti! Okullarla ilgili flaş karar, tüm Türkiye'de...

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 20:15 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 20:15

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'dan son dakika açıklaması geldi. Resmen harekete geçildi. 81 ile talimat verildi. Her okulda olacak. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Detaylar belli oldu. Okulların açılması ve yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılına okulların hazır hale gelmesi için açıklama yaptı. Okullarda maskelerin bulundurulacağı ve ihtiyaç halinde yenisi ile değiştirileceği bölmelerin hazırlanması istendi.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz." dedi. Özer, bölgedeki öğretmenlerin başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyacının karşılanması için harekete geçtiklerini ifade etti.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesini talep etti.
 
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:
 
"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."
 
BAKAN ÖZER'DA AÇIKLAMA GELDİ
 
Millî Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi ilan edilen illerdeki eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerin durumunu yakından takip ediyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki gelişmeleri anbean izliyoruz. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri hastanelerde devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Selin sebep olduğu zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz her daim milletinin yanındadır." ifadelerini kullandı.Okullarda hasar tespit çalışmaları yapılarak eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar eksikliklerin giderileceğini belirten Bakan Özer, "Bölgedeki öğretmenlerimizin başta barınma olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için de il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz vasıtasıyla harekete geçtik." dedi.
 

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