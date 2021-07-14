MEB resmen harekete geçti! 81 ilde değişiyor, ortaokul ve liselerde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen harekete geçti. 81 ilde harekete geçildi. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenleme yapıldı. Detaylar belli oldu. Uzaktan Eğitim ile ilgili flaş gelişme. Milli Eğitim Bakanlığı yıl sonunda elektronik sınav merkezi sayısını 151'den 491'e, e-sınav salonu sayısını da 194'den 500'e yükseltme hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'daki e-sınav merkezlerinden birini ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Özer, burada yaptığı açıklamada, Bakanlığın e-sınav merkezlerinde, sürücü belgesi, mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık gibi çok sayıda sınavın gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu merkezlerde diğer kurumlara da sınav hizmeti verildiğini aktaran Özer, "Bakanlık olarak dört beceri Türkçe sınavı gibi yeni uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Ayrıca açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-sınav merkezlerinde yapabilmek için hazırlıklarımız da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Özer, e-sınav merkezlerinin kullanım kapasitelerinin giderek arttığını vurguladı.

Öğrencilerin ve vatandaşların bu merkezlere kolay erişebilmesinin, sundukları hizmetin kalitesi bakımından büyük öneme sahip olduğuna değinen Özer şöyle devam etti:

"Özellikle ilçelerimizde e-sınav merkezi sayısında 2021 yılında ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-sınav merkezleri açacağız. Şu ana kadar çok sayıda yeni e-sınav merkezi açtık. Yatırımlarımız planlandığı gibi ilerliyor. Böylece 2021 yılı sonunda e-sınav merkez sayımız 151'den 491'e çıkmış olacak. Yeni hedefimize göre 491 sınav merkezinde yer alacak 500 sınav salonunda hizmet verecek e-sınav salonlarında aynı anda 10 bin 710 kişi yararlanabilecek. Böylece, e-sınav merkez sayısı son 2 yılda 4 kat, salon sayısı da 3 kat artmış olacak. Ayrıca, aynı anda e-sınav merkezinde sınav olabilecek aday sayısı da yüzde 230 artmış olacak. Böylece bu merkezler üzerinden sunduğumuz hizmetlere vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek."

MEB'in e-sınav merkezlerinden 2018 yılında 81 il ve 14 ilçe merkezi olmak üzere 95 merkezde 124 salonda aynı anda 3 bin 250 kişi yararlanabiliyordu. Bakanlık son 2 yılda özellikle ilçelerde bu sınav merkezlerine erişimi artırmaya çalışarak 2020'de ilçe merkez sayısını 70'e, e-sınav merkez sayısını da 151'e çıkarttı.