MEB resmen duyurdu! Yüz yüze eğitim ve telafi...

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merak ediyor. MEB son dakika olarak duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Yüz yüze eğitim ve yaz okulu ile ilgili yeni açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz. Maskesiz eğitim için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var" dedi.

Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Yüz yüze ve telefi eğitimi ile ilgili yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk detayları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı çok özel değerlendirmeler ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili MEB'in planları

TAMAMEN OLMASA DA NORMALE DÖNÜŞ İÇİN TARİHİMİZ EYLÜL

Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.