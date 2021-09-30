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MEB resmen duyurdu! Yeni uygulama başlıyor, tamamen değişiyor, iki dönem...

30 Eylül 2021 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 12:16

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni kararı resmen duyurdu. İmzalar atıldı. Ve başlıyor. MEB ve YÖK, Eğitimde İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde yeni dönemde açılacak pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılacak öğretmen aday adayları, eğitim fakültelerinde olduğu gibi 144 ders saatinden oluşan okul uygulama programına katılacak. Yeni uygulamada, sertifikayı alacakların özel ya da resmi okullardaki uygulama eğitimlerinin nasıl olacağı en merak edilen konular arasındaydı. MEB'in güncellediği yönergede bu konuya da açıklık getirildi. Bu çerçevede, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında  imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" ve ardından güncellenen düzenlemelerle  ilgili üniversitelerde 14 ayın ardından, yeniden pedagojik formasyon eğitimi  sertifikası programı açılabilecek.
 
Bu kapsamda YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022  eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik  Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde  yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.
 
Milli Eğitim Bakanlığı da pedagojik formasyon alacakların okullarda  yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergeyi güncelledi. Ayrıca, eğitim  fakültesi mezunu öğretmen aday adaylarının uygulama eğitimleri de bu yönerge  kapsamında yürütülecek.
 
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, daha önceki uygulamalarda  üniversitelerin ilgili lisans programlarında eğitim alan öğrenciler, belirli  sınıf düzeylerinde pedagojik formasyon sertifikası eğitimlerine katılabiliyordu,  yeni uygulamada ise sadece lisans programlarından mezun olanlara bu sertifikalara  başvuru hakkı tanındı.
 
Bunun yanında sertifikayı alacak adayların dersleri ve sürelerine  ilişkin de yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, sertifika eğitimleri, artık bahar  ve güz dönemleri olmak üzere artık iki dönem yani bir akademik yıl boyunca devam  edecek.
 
Pedagojik formasyon almak isteyen bir adayın aynen eğitim  fakültelerine benzer şekilde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kapsamında 60  krediden oluşan öğretmenlik meslek bilgisi derslerini tamamlayarak başarılı  olması gerekecek.
 
 Uygulama eğitimleri iki dönem ve 144 saat sürecek
 
Yeni uygulamada, sertifikayı alacakların özel ya da resmi okullardaki  uygulama eğitimlerinin nasıl olacağı en merak edilen konular arasındaydı.
 
MEB'in güncellediği yönergede bu konuya da açıklık getirildi. Bu  çerçevede, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ya da Öğretmenlik  Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilerin  gerçekleştireceği öğretmenlik uygulaması, eğitim fakültelerinde halihazırda  yürütülenle uyumlu hale getirilerek iki döneme çıkarıldı.
 
Pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda yürütülecek öğretmenlik  uygulamalarına tıpkı eğitim fakültelerinde olduğu gibi her bir dönemde 72 saat  olmak üzere toplam 144 ders saati katılmaları gerecek. Eski sertifika  programında, uygulama öğrencilerinin bu eğitimlere sadece bir dönem katılmaları  yeterliydi.
 
Yeni yönergede, uygulama eğitimlerin nasıl olacağının çerçevesi de  çizildi. Bu kapsamda, öğrenciler uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin gözetim  ve rehberliğinde etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirecek ve her  etkinliğe ilişkin çalışma raporu hazırlayacak ve bu raporu uygulama öğretim  elemanına teslim edecek.
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama  öğrencileri, birinci dönem altıncı haftadan itibaren uygulama öğretmeninin  gözetiminde fiilen ders anlatacak.
 
Uygulama öğrencilerinin fiili ders anlatma süreleri, her dönemde,  ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10, üç ve  üzeri olanlarda ise 20 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanacak.
 

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