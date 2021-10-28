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MEB resmen duyurdu! Yazı ile 81 ile gönderildi, 10, 11 ve 12. sınıflar ve...

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 17:52 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 18:03

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! 10, 11 ve 12. sınıf ile mezun olmamış öğrencileri kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.


Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB tarafından yazı ile 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve  öğretim yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle  tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan  ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst  sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.
 
Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu  bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında  derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek  öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.
 
Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim  gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve  2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve  geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması  gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.
 
Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus  olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.
 

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