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MEB resmen duyurdu! Yarın başlıyor, 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflar...
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. MEB son dakika açıklamasında detaylara yer verildi. Yarın başlıyor. 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflar için geçerli.
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu. MEB tarafından yapılan yeni açıklamada yarın başlayacağı bildirildi. 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazılı olarak tebliğ edildi. 4 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor.