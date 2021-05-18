MEB resmen duyurdu! Yarın başlıyor

Ancak hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen hijyen eğitimi, üretim ve istihdama yönelik kurs faaliyetlerinin yüz yüze eğitim şeklinde devam etmesinin önem arz ettiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kurslar, 18 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. Kurslar, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında, günlük çalışma süresi aynı kurstan en fazla sekiz ders saati olacak şekilde uygulanacak.

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları hafta içi ve hafta sonunda yapılabilecek. Bu kapsamdaki kursiyer, öğretmen ve eğitim çalışanlarının, salgın kısıtlamasından etkilenmemesi için gerekli kolaylık valiliklerce sağlanacak. Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesi ve olgunlaşma enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek."