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MEB resmen duyurdu! Ve değişti, 28 Mayıs...

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 16:43 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 16:43

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamada değişen tarihler tek tek belirtildi. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'ta başlatılması planlanan sınavları ile ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavlar, 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

Tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. Öte yandan MEB imam hatip liselerinde üniversiteye hazırlık projesinin kapsamını genişletti.


 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise ve ortaokullardaki yüz yüze sınavları erteledi. Bakanlık illere genelge gönderdi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav  uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak  sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak  Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta,  yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka  sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu  ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların  yapılacağı ifade edildi. Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin  yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi  gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi  gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
 
Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe  kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021  eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar  tamamlanacak.Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak  isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı  temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda  gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.  Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka  bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen  öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.
 
Ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimi de değişti 
 
Koronavirüs salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde  ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavlar, 3  Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını açısından  "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7.  sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren  uygulanabileceğini bildirdi.  Bakanlık illere, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademelerinde yüz yüze  sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi. Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci  döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze  gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek  ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde  bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı  ifade edildi.
 
Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da  okul ortamında yüz yüze yapılacak. "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip  ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a  kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka  artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren  yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve  imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze  yapılmaya devam edecek.Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda  güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde  sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek. Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin  belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.  Bakanlık, dün yaptığı açıklama ile liselerde hazırlık, 9, 10, 11.  sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze  sınavlarının da 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirmişti.
 
MEB imam hatip liselerinde üniversiteye hazırlık projesinin kapsamını  genişletti 
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel  Müdürlüğünce hayata geçirilen ve dezavantajlı bölgelerdeki Anadolu imam hatip  lisesi öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecine destek olmayı amaçlayan  "Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin kapsamı genişletildi. Pilot okullarda 2019'da uygulanmaya başlanan projede, hem içerik  zenginleştirildi hem de projeden faydalanacak okul sayısı artırıldı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, yaptığı  açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim  Vizyonu'ndaki kurumsal rehberlik, okul gelişim modelini temel alarak, akademik  farklılıkları tespit edip, gerekli önlemleri almak amacıyla yeni bir çalışma  başlattıklarını söyledi. Projenin, 2019'da Genel Müdürlüğe bağlı 111 Anadolu imam hatip  lisesinde pilot olarak uygulanmaya başlandığını ifade eden Genel Müdür Yılmaz,  uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"2019'a göre, 2020 yılı YKS'de Anadolu imam hatip liselerinde ilk bin,  ilk 5 bin, ilk 10 bin ve ilk 100 bin öğrencide ortalama olarak yüzde 30-40  civarında başarı gösterilmesi üzerine proje kapsamını genişlettik. 2020'den  itibaren 472 proje Anadolu imam hatip lisesi rehberliğinde, 1029 paydaş Anadolu  imam hatip lisesi ile uygulanmaya devam ediyor. 2021'de bu projeden Anadolu imam  hatip liselerinin 12. sınıflarında 56 bin 400 öğrenci, 2022'de ise 101 bin 979  öğrenci yararlanacak."
  
Dezavantajlı gruplara eğitim-öğretimde fırsat eşitliği
 
"Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin, proje-program okulları ile  paydaş okullarda yürütüleceğini belirten Yılmaz, bu kapsamda dezavantajlı  gruplara eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak üzere bir dizi çalışmanın  yapılacağını bildirdi.
Nazif Yılmaz, bu kapsamda, üniversite hazırlık sürecindeki 11. ve 12.  sınıf öğrencilerine yönelik performans değerlendirme sınavları, soru çözüm  kampları ve akademik alanda dezavantajlı gruplara yönelik destekleme ve  yetiştirme kursları, çalıştaylar ve konferanslar düzenleneceğini anlattı.Yılmaz, bu kapsamda ayrıca, soru bankaları hazırlanacağını, üniversite  gezileri ve ara dönem ve yaz dönemi kampları organize edileceğini, öğrenci  koçluğu ve etkin bir takip sisteminin hayata geçirileceğini, kalite takip  sistemiyle okulların izleneceğini ifade etti.
 
  "Okullarda Akademik Takip Komisyonu kurulacak"
 
Projenin etkin ve verimli biçimde planlanıp uygulanmasını sağlamak  amacıyla okullarda, Akademik Takip Komisyonu ve koordinatörlüklerin görev  yapacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:"Genel Müdürlüğümüzün eylem planları çerçevesinde, Akademik Takip  Komisyonu, okulun üniversiteye hazırlık programı çerçevesini uygulamaya koyar.  Akademik Takip Komisyonu ve proje paydaşları, üniversiteye geçiş ve YKS konusunda  öğrencileri bilgilendirir, sınav tarihine kadar kazanım kavrama testleri ile  geçmiş yıllarda çıkmış soru ve çözümlerinin uygulanmasını sağlar. Sınav  sonuçlarına göre, telafi eğitimlerini ve etütleri planlar. Hafta sonu, yarıyıl  tatili ve yaz tatilinde öğrencilere yönelik üniversiteye hazırlık kampı düzenler.  Öğrenci koçluğu çalışmalarını da etkin şekilde sürdürür. Derece elde etmiş  mezunların öğrencilerle buluşmasını sağlar, öğrencilere yönelik motivasyon  çalışmaları yapar. Üniversite tanıtımları da yaparak, öğrencilere tercih ve  yerleştirme sürecinde rehberlik eder." Genel Müdür Nazif Yılmaz, komisyonun ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçları  doğrultusunda, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri, soru çözme  teknikleri, yeni nesil sorular, özgüven ve sınav motivasyonu, geleceğin  meslekleri gibi konularda seminerler düzenlediğini aktardı.Yılmaz, öğrencilerin akademik başarısının ayrıntılı analizi ile  eksiklerin belirlenerek, etkin telafi programlarının da hayata geçirileceğini  söyledi. YKS'de 2019'da ilk binde 134, 2020'de ise ilk binde 214 imam hatip  lisesi öğrencisinin yer aldığını vurgulayan Yılmaz, projenin gelecek yıllarda da  devam ettirileceğini, başarıyı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine  ekledi.
 

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