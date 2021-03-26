MEB resmen duyurdu! Ve değişti, 28 Mayıs...

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamada değişen tarihler tek tek belirtildi. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'ta başlatılması planlanan sınavları ile ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavlar, 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak. Tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. Öte yandan MEB imam hatip liselerinde üniversiteye hazırlık projesinin kapsamını genişletti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise ve ortaokullardaki yüz yüze sınavları erteledi. Bakanlık illere genelge gönderdi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. MEB 'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi. Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak. Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

Ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimi de değişti

Koronavirüs salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavlar, 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini bildirdi. Bakanlık illere, ilkokul 4. sınıf ve ortaokul kademelerinde yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin yazı gönderdi. Söz konusu yazıda MEB'in, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak. "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak. Bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek. Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak. Bakanlık, dün yaptığı açıklama ile liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının da 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirmişti.

MEB imam hatip liselerinde üniversiteye hazırlık projesinin kapsamını genişletti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve dezavantajlı bölgelerdeki Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecine destek olmayı amaçlayan "Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin kapsamı genişletildi. Pilot okullarda 2019'da uygulanmaya başlanan projede, hem içerik zenginleştirildi hem de projeden faydalanacak okul sayısı artırıldı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki kurumsal rehberlik, okul gelişim modelini temel alarak, akademik farklılıkları tespit edip, gerekli önlemleri almak amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Projenin, 2019'da Genel Müdürlüğe bağlı 111 Anadolu imam hatip lisesinde pilot olarak uygulanmaya başlandığını ifade eden Genel Müdür Yılmaz, uygulamayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"2019'a göre, 2020 yılı YKS'de Anadolu imam hatip liselerinde ilk bin, ilk 5 bin, ilk 10 bin ve ilk 100 bin öğrencide ortalama olarak yüzde 30-40 civarında başarı gösterilmesi üzerine proje kapsamını genişlettik. 2020'den itibaren 472 proje Anadolu imam hatip lisesi rehberliğinde, 1029 paydaş Anadolu imam hatip lisesi ile uygulanmaya devam ediyor. 2021'de bu projeden Anadolu imam hatip liselerinin 12. sınıflarında 56 bin 400 öğrenci, 2022'de ise 101 bin 979 öğrenci yararlanacak."

Dezavantajlı gruplara eğitim-öğretimde fırsat eşitliği

"Üniversiteye Doğru Hedef 2021" projesinin, proje-program okulları ile paydaş okullarda yürütüleceğini belirten Yılmaz, bu kapsamda dezavantajlı gruplara eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak üzere bir dizi çalışmanın yapılacağını bildirdi.

Nazif Yılmaz, bu kapsamda, üniversite hazırlık sürecindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik performans değerlendirme sınavları, soru çözüm kampları ve akademik alanda dezavantajlı gruplara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları, çalıştaylar ve konferanslar düzenleneceğini anlattı.Yılmaz, bu kapsamda ayrıca, soru bankaları hazırlanacağını, üniversite gezileri ve ara dönem ve yaz dönemi kampları organize edileceğini, öğrenci koçluğu ve etkin bir takip sisteminin hayata geçirileceğini, kalite takip sistemiyle okulların izleneceğini ifade etti.

"Okullarda Akademik Takip Komisyonu kurulacak"

Projenin etkin ve verimli biçimde planlanıp uygulanmasını sağlamak amacıyla okullarda, Akademik Takip Komisyonu ve koordinatörlüklerin görev yapacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:"Genel Müdürlüğümüzün eylem planları çerçevesinde, Akademik Takip Komisyonu, okulun üniversiteye hazırlık programı çerçevesini uygulamaya koyar. Akademik Takip Komisyonu ve proje paydaşları, üniversiteye geçiş ve YKS konusunda öğrencileri bilgilendirir, sınav tarihine kadar kazanım kavrama testleri ile geçmiş yıllarda çıkmış soru ve çözümlerinin uygulanmasını sağlar. Sınav sonuçlarına göre, telafi eğitimlerini ve etütleri planlar. Hafta sonu, yarıyıl tatili ve yaz tatilinde öğrencilere yönelik üniversiteye hazırlık kampı düzenler. Öğrenci koçluğu çalışmalarını da etkin şekilde sürdürür. Derece elde etmiş mezunların öğrencilerle buluşmasını sağlar, öğrencilere yönelik motivasyon çalışmaları yapar. Üniversite tanıtımları da yaparak, öğrencilere tercih ve yerleştirme sürecinde rehberlik eder." Genel Müdür Nazif Yılmaz, komisyonun ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri, soru çözme teknikleri, yeni nesil sorular, özgüven ve sınav motivasyonu, geleceğin meslekleri gibi konularda seminerler düzenlediğini aktardı.Yılmaz, öğrencilerin akademik başarısının ayrıntılı analizi ile eksiklerin belirlenerek, etkin telafi programlarının da hayata geçirileceğini söyledi. YKS'de 2019'da ilk binde 134, 2020'de ise ilk binde 214 imam hatip lisesi öğrencisinin yer aldığını vurgulayan Yılmaz, projenin gelecek yıllarda da devam ettirileceğini, başarıyı daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.