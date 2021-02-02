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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, yeni tarih...

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 17:30 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 17:30

Milyonlar merakla bekliyordu. MEB harekete geçti ve resmen duyurdu. Tarihler açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk "Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık" dedi.

'1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak" diyen Selçuk, "Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle birebir çalışmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk "Öğretmenlerimiz Kovid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi düzenlenmesine karar verdi.


 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında yüz yüze  eğitime ilişkin detayları açıkladı. Tüm çaba ve gayretlerinin çocukları okullarıyla sağlıkla ve güvenle  buluşturmak olduğunu belirten Selçuk, bundan dolayı her gün ve bazen günde birkaç  kez dünyadaki ve Türkiye'deki bilimsel verileri ve raporları gözden  geçirdiklerini söyledi. Selçuk, büyük bir ekibin verilerin akışını uygulamalarla  ilişkilendirip, il il ayrıntılı verileri takip ettiklerini anlatarak Bilim  Kurulu'nun ortaya koyduğu görüşlerin dikkatle değerlendirilip fiziksel ve ruhsal  sağlık, psikososyal ve akademik ölçme değerlendirme verilerinin karşılaştırmalı  olarak dikkate alındığını aktardı.
 
  "Salgının seyrine bağlı olarak bazı köylerde uzaktan eğitim  önerebilecek"
 
 Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki  uygulamalarıyla veriye dayalı bir şekilde dünyada örnek gösterilen ülkeler  arasında olduğunu ifade eden Selçuk, uzaktan eğitime başlanılan 23 Mart 2020  tarihinden bugüne kadar televizyon kanallarında yayımlanan 10 bin ders videosu ve  on milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergilediklerini  kaydetti. Selçuk, tüm öğretmen, eğitim çalışanları ve bu süreçte sabırla destek  veren velilere şükranlarını sunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün  Kabine Toplantısı'nın ardından ikinci dönem itibarıyla uzaktan eğitimden yüz yüze  eğitime geçişle ilgili süreci ana hatlarıyla paylaştığını hatırlattı. Daha önce de eğitim öğretim takviminde belirtildiği gibi 15 Şubat  Pazartesi günü ikinci yarı yıla başlanılacağını anımsatan Selçuk, "Köylerimizde  salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın  eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm  kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine  bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi  önerebilecektir." diye konuştu.
 
   "Özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve  sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak"
 
 Selçuk, okul öncesi eğitime verdikleri öneme değinip, bunun eğitimin  başlangıcı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da  gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma  kararı verdik. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle  açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş  şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel  gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız  eğitim vermeye başlayacaklar.
 
 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf  öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara  hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle  öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim  Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar.   Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu  öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün  ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır."
 
 "Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavları mart  içerisinde planlanacak"
 
  
Lise öğrencilerinin birinci dönemden kalan sınavlarının mart  içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirileceğini ve bu sınavların kapsamının  1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içerdiğini bildiren Selçuk,  sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette  geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır.   Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını  yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda  çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan  da sorumlu olacaklar.
 
Hepinizin bildiği gibi öğretmenlerimiz Kovid-19 aşısının uygulama  sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze  eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının  yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda  özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde  olduğu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il  hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf  düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla  ilgili kararlar alınabilecektir."
 
  "Uzaktan eğitim sürecinde okulların temizliğini standartlara göre  belgelendirme işlemleri yapıldı"
 
  
 Selçuk, uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okulların temizliğini  standartlara göre belgelendirme işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapıldığını ve  eksiği olan okullarda önlemlerin de alındığına işaret ederek şu bilgileri verdi:  "Biz, Bakanlık olarak çocuklarımızın, öğretmenleri ve akranlarıyla yüz  yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksikliklerinin farkındayız ve yakın  takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir  program başlatıyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı  önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız. Alınan kararın başarıya ulaşabilmesi ve öğrencilerimizin tamamının yüz  yüze eğitime başlayabilmesi ancak ve ancak hijyen kurallarına uyulmasına, maske  ve mesafe hassasiyetiyle salgının seyrindeki düşüşe bağlı. Taktığınız her maske,  koruduğunuz her mesafe ve uyguladığınız her temizlik kuralı ülkemizin geleceği  için çocuklarımızın eğitimi için bir nefes oluyor. Hepinize teşekkür ediyor,  dikkat ve özeninizi rica ediyorum."
 
 
MEB'DEN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR 
   
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),  öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi  düzenlenmesine karar verdi. 
Öğretmenler, mesleki çalışma programında öğrencilerin aşamalı ve  seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrenme kazanımı  eksikliklerinin giderilmesi için çevrim içi tamamlayıcı eğitim planlamaları  yapacak.  Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında  görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve  becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan  problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve  çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve  Geliştirme Genel Müdürlüğünce mesleki çalışma programı düzenlenecek.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimin başladığı gün olan 8  Şubat'ta saat 10.10'da EBA'dan öğretmenlere hitap edecek.  Aynı gün okul müdürlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.  döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim  süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirilecek.
Öğretmenler ikinci dönemde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş  eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin  eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını çevrim  içi yapacak.
 
 Öğretmenlere yönelik müzik dinletileri ve seminer düzenlenecek
 
 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Türkiye  İçin Söylüyor (ÖTİS)" Projesi kapsamında hazırlanan "Türk Halk Müziği, Türk Sanat  Müziği ve klasik müzik" videoları EBA'dan izlenecek. Öğretmenlere yönelik konser ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.  Bestekar ve öğretmen Erol Sayan, "Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi"  semineri verecek. Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli  öğretmenlerle söyleşi, illerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin  öğrenim hikayeleri ve ilin tarihsel sürecinde öne çıkanların başarı öyküleri gibi  konularda çevrim içi etkinlikler düzenlenecek. Spiker Zafer Kiraz, öğretmenlere "Türkçenin Doğru Kullanımı ve Beden  Dili", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, "Masalların  Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri", Ney Virtüözü Kudsi Ergüner,  "Ney ve  Makam Musikisi" konularında öğretmenlere yönelik seminer verecek. Öte yandan, öğretmenlerin şubat dönemi mesleki gelişim programına özel  Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 40 mesleki gelişim  programı için 400 bin eğitim kontenjanı da öğretmenlere açıldı. Öğretmenler, bireysel ve mesleki gelişim konularında büyük çaba  gösterdi.  Buna göre, geçen yıl mesleki gelişim programları için 1 milyon 373 bin  454 kontenjana başvuru yapıldı.
 
 
  

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