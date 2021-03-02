MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, ücretsiz...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Yüz binlerce öğrenci ve veliyi çok yakından ilgilendiren karar! Bakan Selçuk iyi haberi duyurdu. 31 ili kapsıyor. Rakamlar netleşti. Uzun süredir devam eden uzaktan eğitim sonrası yüz yüze eğitim başladı. Uzaktan eğitim sürecinde çok sayıda öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı sağlandı. Böylece öğrencilerin eğitime katılım oranı yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada tablet dağıtımının bu hafta da devam ettiğini duyurdu. 68 bin 241 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı. MEB'den tablet dağıtımı ile ilgili çok önemli bir uyarı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı internet üzerinden "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" gibi ifadelerle kişilerin iletişim bilgilerini ve kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla kurulan oltalama sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Milyonlarca öğrenci uzun süredir uzaktan eğitim e katılıyordu. Pek çok öğrenci ise bilgisayarı ya da tableti olmadığı için eğitim alamıyordu. Öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanması için MEB harekete geçti. Uzaktan eğitimin başlamasıyla on binlerce öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı sağlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ücretsiz tablet dağıtımının sürdüğünü belirtti.

Selçuk yaptığı açıklamada, "Eğitimde "Kontrollü Normalleşme" ile çocuklarımızı koşullar ölçüsünde okullarına kavuştururken bu hafta 68 bin 241 tablet bilgisayarı daha 31 ilde öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Çocuklarımızı, yeni dönemde daha aktif çalışacak http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr merkezlerimize bekliyoruz." dedi.

MEB UYARDI! BUNU SAKIN YAPMAYIN

MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesinden, "ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu" adı altında kurulan oltalama sitelerinin artması üzerine vatandaşlara yönelik uyarı yazısı yayımlandı.

"İnternet üzerinden 'ücretsiz tablet bilgisayar başvurusu' gibi ifadelerle iletişim bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi toplamaya çalışan sitelerin sahte olduğunu bildiririz." ifadelerine yer verilen yazıda, bu sitelerle karşılaşan vatandaşların MEB İletişim Merkezi 444 0 632 numaralı telefona ya da "tabletsikayet@eba.gov.tr" adresine bilgi vermesi istendi.

Bakanlık ülke genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımını, "ailenin gelir düzeyi", "ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısı" ve "öğrencinin akademik durumu" kriterlerine göre yapıyor ve internet üzerinden herhangi başvuru almıyor.