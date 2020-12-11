MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, tarih...

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve belli oldu. MEB resmen duyurdu tek yapılacak ve değişiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında tek tek açıkladı. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı. Kabine toplantısını adres gösteren Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin tarihinin de değişebileceğini vurguladı. Bakan Selçuk "Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim-tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır. 500 bin tabletin dağıtıldığını 300 bini için de harekete geçtiklerini ifade ederek "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu. Anaokulu ve kreşlerin durumu ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Geçen hafta tüm hafta boyunca bu konuyu çalıştık. Kabine toplantısında bununla ilgili bir değerlendirme elbette yapılır" şeklinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim" dedi.

MEB'den peş peşe açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecine ilişkin konunun gelecek hafta kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacağını bildirdi. Selçuk, NTV canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı. Aynı zamanda oluşturulan yazılımla ana sınıfından lise sona kadar her bir öğrenciyi, öğretmenleri günlük olarak takip edebildiklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:"Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu."

Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

"4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin"

Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı. "Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkları dikkate aldıklarını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı.

Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu. Selçuk, sınavların yüz yüze yapılmasına ilişkin soru üzerine de yüz yüze birinci sınavların çok büyük ölçüde bittiğini, kısmen bir eksik bulunduğunu ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacağını dile getirdi. Selçuk, bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında sürecin zaten başladığına ve bununla ilgili bir problemin bulunmadığına dikkati çekti.

Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabileceğini ya da iş takviminde değişikliklerin söz konusu olabileceğini belirten Selçuk, bunların hepsine hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, çocukların eline basılı karne vermek istediklerinin altını çizerek, takvimin değişmesi ihtimaliyle ilgili hazırlıkları yaptıklarını belirtti ve "Şu andaki gidişimiz, değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık." şeklinde konuştu. Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirdi. Selçuk, yapılan çalışmaların sonuçları ve kabine toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda konunun açıklığa kavuşacağının altını çizdi.

Aralık ayında 300 bin tablet dağıtılacak

Bakan Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili soru üzerine, şu ana kadar 150 bine yakın tabletin dağıtıldığını açıkladı. Selçuk, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı. Daha sonrasında da bazı kısmi çalışmaların devam edeceğini belirten Selçuk, aynı zamanda TRT EBA TV'de de sınavlarda çocukların muhatap kılındığı tüm içeriğinin bulunduğunu vurguladı. EBA destek noktalarının sayısının 14 bin 500'e ulaştığına dikkati çeken Selçuk, bu noktaların tanıtımıyla ilgili Japonya 'daki gazeteler ve televizyonlarda yayın yapıldığına, sistemin artık uluslararası düzeyde de tanındığına işaret etti.

Ziya Selçuk, EBA sistemini günde 3 milyon kişiye aynı anda hizmet verebilen bir yapıya ulaştırdıklarının altını çizerek, dünyada bu kadar canlı ders verebilen 2-3 ülkenin ancak olabileceğini ifade etti.

Anaokulu ve kreşlerin durumu

Selçuk, "'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan kreşler açık, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olanlar kapalı. Biz burada mağdur oluyoruz' diyen çalışan aileler var. Yeni bir adım söz konusu mu?" sorusu üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının daha çok 4-5-6 yaş anasınıfları gibi kurumlardan sorumlu olduğunu, kreşlerin ise daha ziyade 0-3 yaş arasındaki çocukları kapsadığını anlattı. Selçuk, "Bizim kreşlerimiz yok zaten dolayısıyla bizde açık olması söz konusu değil. Ama arada kalan az da olsa çocuklarımız var, onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Geçen hafta tüm hafta boyunca bu konuyu çalıştık. Kabine toplantısında bununla ilgili bir değerlendirme elbette yapılır." dedi. LGS ve YKS'de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olup olunmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, sürecin dinamik olduğunun altını çizdi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen dönem LGS ve YKS'nin müfredatına ilişkin düzenleme yaptıklarını, ancak o dönem EBA'ya ilişkin alt yapının yeterli olmadığını, şu an ise yeterince kaynak bulunduğunu söyledi. İhtiyaç halinde bir seyreltme yapabileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, öğrenme kayıplarından dolayı öğrencilerin yıllar boyunca sorun yaşayabileceğine dikkati çekerek, "Bugün için kolay olanı değil önümüzdeki yılları dikkate alan bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Türkiye'nin önümüzdeki yıllar için çok daha büyük kayıplarla muhatap olmaması için bu tür kararları eğitimcilerle iş birliğinde alıyoruz. Bu karar bürokratik değil. Eğitimi bilen insanların özellikle söylediği şey müfredatın tümünden sorumlu olunması." diye konuştu. Bakan Selçuk, öğrenme kayıplarının gelecek iki yıl için yapılacak telafi programıyla giderileceğini bildirdi.

"Türkiye başarısıyla gurur duymalı"

2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye'nin ilk kez 500 puanın üzerine çıktığının anımsatılması üzerine Bakan Selçuk, "Gerçekten büyük bir başarı fakat bir gün bile konuşulmadı. Türkiye başarısıyla gurur duymalı." dedi. Bakan Selçuk, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin hepsinin ortalamalarında yükseliş olmasının önemine işaret etti. Selçuk, öğretmen atamaları sorusuna ise imkanlar el verdiğince daha fazla atama yapmak için çalıştıklarını, zamanı gelince atamaların yapılacağı karşılığını verdi.

MEB'den Kovid-19'a özel site

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19.meb.gov.tr" internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

MEB'den "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık destek

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık yatırım yapıldı. Bakanlık, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor. Projenin 2020 yılı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Bakan danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

520 kütüphane yapıldı, 480 kütüphane yapılacak

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsattı. Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir çalışma olduğunun altını çizen Özer, şu bilgileri verdi: "Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik. Öncelikli olarak projede okullarımızın alt yapılarını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda okullarımızın tamamına kütüphane kuracağız. Proje kapsamında ilk adımı çok kısa bir sürede attık. Sağladığımız 26 milyon liralık yatırımla, her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi kurduk. 2021 yılında da 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor."

Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını zenginleştireceklerini vurgulayan Özer, bu çerçevede okullardaki laboratuvar ve atölyeleri güçlendirdiklerini ve yenilerini yaptıklarını söyledi.Özer, takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullara yaklaşık 85 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirerek, "2021 yılında da 115 milyon liralık ilave yatırım yapacağız." diye konuştu.

"Gelecek yıl okulların güçlendirilmesi için 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek"

Proje kapsamında okulların fiziki bakım ve onarımlarına da öncelik verdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, okullarımızın bakım ve onarımlarını tamamlayacağız. Özellikle güçlendirme kapsamında olan okullarımıza öncelik verdik. Bu kapsamda 50 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında bu okullarımızdan güçlendirme kapsamında olanlara 250 milyon liralık ödenek tahsis edilecek. Şu ana kadar okulların bakım ve onarımı için 50 milyon liralık, laboratuvar ve atölyeler için 85 milyon ve kütüphaneler için sağlanan 26 milyon liralık yatırımlarla birlikte bugüne kadar 161 milyon liralık yatırım yaptık. 115 milyon liralık ilave yatırımla birlikte gelecek yıl da 365 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılan iyileştirmelerin tüm okullarımızı kapsaması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."