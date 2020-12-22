MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, öğretmen kontenjanları...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. MEB öğretmen ve öğretim elemanı kontenjanları belli oldu. Öğretmen seçimi için kılavuz yayınlandı. MEB, yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek. İşte 2021 yurtdışı öğretmenlik kılavuzu ve MEB yurtdışı öğretmenlik 2021 başvuru şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirmesi için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim elemanı ve öğretmen kontejanları için kılavuzu yayınladı, başvurular 11 Ocak 2021'de alınacak. MEB , yurt dışına 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirecek. Öğretmen görevlendirmesi yapılacak ülkeler ve kontejanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanlarının seçimine dair kılavuzu yayımladı. Peki, MEB yurtdışı öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 yurtdışı öğretmenlik kılavuzu ve Yurtdışı öğretmenlik 2021 başvuru şartları...

MEB 593 ÖĞRETMENİ YURT DIŞINA GÖNDERECEK

Arnavutluk, Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen seçimine dair kılavuzu yayımladı. Almanya , İsviçre, Fransa Kuveyt , Suudi Arabistan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türk Cumhuriyetlerine gönderilecek kontejanlar da belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve öğretim elemanlarının seçimine dair kılavuzu yayımladı. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler, Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Sınavına tabi tutulacak. Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara ’da gerçekleştirilecek, duyurular http://www.meb.gov.tr ve http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. Kılavuzda yer alan herhangi bir ülke grubunda öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, görevlendirilmeye esas başarı sırasında bulunan ve şartları taşıyan öğretmenler arasından diğer ülke gruplarına Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca görevlendirme yapılabilecek.

ÖĞRETMEN İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Yurt dışında görev almak isteyen öğretmenlerin başvuru şartlarına ilişkin detaylar da kılavuzda açıklandı. Buna göre, öğretmen adaylarının, sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunması gerekiyor. Ayrıca adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmaları (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç) gerekiyor. Diğer şartlar ise şu şekilde belirtildi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

- En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

- Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

- Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

- Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

- Yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine sahip olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası , Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklar. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecek. Banka şubelerinden tahsilat yapılmayacak.

Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 20 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek. Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 11-21 Ocak 2021 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacak.

Başvuru Tarihleri: 11-20 Ocak 2021

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati- Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)

Sınav Ücreti: 150,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 05 Mart 2021

YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANI VE OKUTMAN İLE İLGİLİ DETAYLAR

Yayımlanan öğretim elemanı ve okutman seçme sınavı kılavuzuna göre ise, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarından 30 ve üniversitelerin Yabancı dil bölümleri ile hizmetin gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim, çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat, öğretmenlik ve mütercim tercümanlık bölümü mezunlarından 17 kontejan ayrıldı. Toplamda 47 öğretim elemanı ve okutman yurtdışına gönderilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Mesleki Yeterlilik Sınavına başvurucak adaylar, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklar. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecek. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacak.

Kılavuzda başvuru şartlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bu Kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;

a) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli öğretmenler, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerine (Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şube Müdürlüğü) şahsen başvuru yapacaklardır. Online başvuru alınmayacaktır.

b) Üniversitelerde görevli öğretim elemanları 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine (Müdürlük, Dekanlık, Rektörlük) doğrudan başvuracaklardır. İlgili birimler adayların başvuru evraklarını Personel Daire Başkanlığına ileteceklerdir. Online başvuru alınmayacaktır."

Başvuru Tarihleri: 11-20 Ocak 2021

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati: Ankara, 13 Şubat 2021, 10.00 (Cumartesi)

Sınav Ücreti: 150,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 05 Mart 2021