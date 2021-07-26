MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, milyonlarca öğrenci...

Salgınla mücadelemize baktığımızda Türkiye olarak çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Tüm öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız yaş sınırı olmaksızın aşılama takvimine dahil edildi.

"Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nu hazırladık. Okullarımıza sağladığımız temizlik bütçesini bu dönemde 10 kat artırdık, kılavuzdaki koşullar oluşturuldu.

Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.

600 BİNİ AŞKIN ÖĞRETMENİMLE GÖRÜŞTÜM

Uzaktan eğitim hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Bu noktada hepimiz hemfikiriz. İyi bir akademik içerik sunup iyi bir öğretim yapsanız da duygu aktarımı daha sınırlı kalabiliyor. Ben sürekli çocuklarımla, meslektaşlarımla temas halindeyim.

Salgın döneminde 600 bini aşkın öğretmenimle çevrim içi buluşmalar gerçekleştirdim. Dijital ortamda hemen her gün bir okulumuza konuk oldum, koşullar müsaade ettikçe fiziken de çocuklarımla bir arada olmaya gayret ediyorum.

Öğretmenin öğrencisinin gözünün içine baktığı, çocukların arkadaşlarıyla paylaştıkları yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz salgın döneminde çok net gördük. Okul sadece öğretim yapılan yer değil; "okul" paylaşma, farklılıklara saygı duyma, bir olabilme yeridir.