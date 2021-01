MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 8’inci sınıfa kadar…

Öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü yabancı dil eğitimi niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarından oluşan 4 temel dil becerisinde desteklenmesi amacıyla yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırlandı. “Communicative Supplementary Materials for English Language Teachers and Students” isimli kitaplar, alanında uzman danışman akademisyenlerin rehberliğinde İngilizce öğretmenleri tarafından ilkokul 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf seviyesinde ayrı ayrı oluşturuldu.Kılavuzlarda, toplamda 70 fasikül, 1642 sayfa olarak hazırlanan 7 kitapla birlikte dinleme metinlerini içeren ses dosyaları da yer alıyor.