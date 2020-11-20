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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu 5 gün yüz yüze eğitim...

20 Kasım 2020 Cuma - 12:25 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 13:10

Milyonlarca kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı resmen açıkladı. MEB 81 ile genelge gönderdi ve yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararı duyurdu. MEB açıklamasında "Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi...


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim  müdürlüklerine, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ilişkin yazı  gönderildi. Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi ve  özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim  faaliyetlerine 20 Kasım-4 Ocak'ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği  belirtildi.
 
İlkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin  canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir  platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işleneceği anımsatılan yazıda,  "Ancak Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi  ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze  
eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi  eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim  yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır."  ifadeleri kullanıldı.
 
Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az  5 olacak şekilde şube tanımlamalarının yapılabileceği bildirilen yazıda, şunlar  kaydedildi:
 
"Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla  ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir.  Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her  gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim  Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile  diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze  eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, bu  çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden  yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır."
 

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