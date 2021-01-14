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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 32 milyon 728 bin...

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 11:31 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 11:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen açıkladı. Ve belli oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Güncelleme yapıldı. MEB tarafından yeniden yapılandırılmasına karar verildi. MEB adım adım takip edecek. İsteyen herkes ulaşabilecek. Kamu-özel ayrımı yapılmadı. İlk 40 meslek de yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca güncellenen yeni haritada, iş gücü piyasasının talepleri ile çalışan sayılarının il ve ilçe bazlı izlenebilmesine olanak sağlandı. Türkiye genelinde 7 bin 45 meslek ile ilişkili 32 milyon 728 bin 944 çalışanın analiz edildiği haritada, il ve ilçelerde en fazla istihdamın bulunduğu ilk 40 meslek de sıralandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haritadaki verilerden hareketle her bir meslek okulumuzu çevresindeki iş gücü piyasası ile ilişkilendirmek ve bağını artırmak için yeniden yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor" - "Bu çalışmalar yapıldıkça hem mesleki eğitimin çevresindeki sektörlerle bağı güçlenerek kalitesi hem de mezunlarımızın istihdam kapasitesi artacak" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti ve resmen duyuruldu. İsteyen herkes görebilecek. Veriler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),  Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası güncellenerek, iş gücü piyasasının talepleri  ile çalışan sayılarının izlenebilmesine olanak sağlandı. 
 
Güncelleme çalışmaları tamamlanan mesleki eğitim haritasına "http://meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" linkinden ulaşılabiliyor.
 
MEB, mesleki eğitimi arz-talep dengesine göre yeniden yapılandırmak  için Türkiye'nin mesleki eğitim haritasını 2019'da çıkardı.
 
Yeni verilerle güncellenen mesleki eğitim haritasında hem mesleki  eğitim hem de iş gücü piyasası ile ilgili detaylı bilgiler, il ve ilçe bazında  ulaşılabilir hale geldi.
 
Türkiye genelinde 7 bin 45 meslekle ilişkili 32 milyon 728 bin 944  çalışan analiz kapsamında değerlendirildi.
 
 Haritada, çalışan verilerinin il ve ilçe bazlı analizinde bir  il/ilçede çalışanların kamu-özel ayrımı yapılmadan en fazla istihdam edildiği ilk  40 meslek de yer aldı.
 
Harita, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla bağını güçlendirmek  için çıkarıldı
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı  değerlendirmede, Türkiye'de mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla bağını  güçlendirmek için mesleki eğitim haritasını çıkardıklarını anlattı.
 
Özer, güncelledikleri yeni haritayla iş gücü piyasasını çok daha  yakından takip etme imkanına kavuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:
 
 "Güncellenen haritayla eğitim verdiğimiz tüm alanlarda iş gücü  piyasasının taleplerini, çalışan sayılarını il ve ilçe temelli olarak  izleyebiliyoruz. Bu veriden hareketle her bir meslek okulumuzu çevresindeki iş  gücü piyasası ile ilişkilendirmek ve bağını artırmak için yeniden yapılandırma  çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar yapıldıkça hem mesleki eğitimin  çevresindeki sektörlerle bağı güçlenerek kalitesi hem de mezunlarımızın istihdam  kapasitesi artacaktır. Sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel  Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."
 
Haritada hangi veriler var
 
Mesleki Eğitim Haritasında mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitimi  verilen alanlar ile Türkiye genelinde çalışanların meslekleri ilişkilendirildi.  Bu kapsamda, ISCO-08'e göre Türkiye genelindeki tüm mesleklerin isimleri, kodları  ve meslek ana grupları gösterildi.
 
Haritada mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitimi verilen alanlara ait  toplam öğrenci sayısı, alanın ilişkili olduğu mesleklerde toplam çalışan sayısı  yer aldı.
 
Ayrıca, alanın en çok öğrencisi olduğu 10 il ile birlikte alanın  ilişkili olduğu mesleklerde çalışan sayısı en çok olan 10 ile de yer verildi.
 
Haritada, Türkiye geneli mesleklere göre çalışan ve meslek  istatistikleri de yer buldu. Bu veriler, ISCO-08'e göre çalışan gruplarına ait  ülke genelindeki sayı ve tüm çalışanlar içindeki oranını gösteriyor.
 
ISCO-08'e göre yöneticiler, profesyonel meslek mensupları,  teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları, büro  hizmetlerinde çalışan elemanlar, hizmet ve satış elemanları, nitelikli tarım,  ormancılık ve su ürünleri çalışanları, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar,  tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, nitelik gerektirmeyen işlerde  çalışanlar olmak üzere 9 farklı gruplandırma yapıldı.
 
Bu mesleklerde çalışan sayısı ile Türkiye geneli tüm çalışanların  oranına ait veriler haritada erişilebilir hale getirildi.
 
Mesleki eğitim haritasında ayrıca İŞKUR'un 2019'a ait il bazlı iş gücü  piyasası raporları kapsamında, işverenlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak  amacıyla İŞKUR'a bildirdikleri iş gücü taleplerini ifade eden "açık işler"e ait  verilere çalışanlar sekmesi altında yer verildi.
 
Her ilde açık iş sayısı en fazla olan 10 meslek ile bu mesleklerin il  bazındaki tüm açık işlere oranı gösterildi. Bu veriler, ülke, il ve ilçe bazlı  sunuldu.

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