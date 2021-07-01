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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu 31 Ağustos...

AA |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 13:28 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 13:28

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. Milyonlarca kişi bekliyordu ve tarih belli oldu. 81 ile duyuruldu. Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarın sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığınca 5 Temmuz-31 Ağustos'ta uygulanacak telafi eğitimi programına başvurular yarın bitiyor. Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması yarından itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla yaz okulları açılacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenleyecek.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve  lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yarından itibaren yaz  tatiline girecek.  Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31  Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman  uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.
  2020-2021 eğitim öğretim döneminde, 15 Şubat'tan itibaren kademeli yüz  yüze eğitime geçiş yapıldı.  "Eğitimde yerinde karar uygulaması" kapsamında, 1 Mart'tan itibaren  kimi yerde yüz yüze kimi yerde uzaktan eğitim şeklinde faaliyetlere devam edildi.  Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tam kapanma tedbirleri kapsamında ise  29 Nisan-17 Mayıs'ta uzaktan eğitim uygulandı.  Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların  destekleme ve yetiştirme kurslarında, 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime  geçildi, diğer kademelerde ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edildi.  Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün,  köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam  zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatıldı.
  Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme  kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde 8 Haziran'da yüz yüze eğitime  geçildi.
 
Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması  verilebilecek
 
 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm  kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan  itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.  Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet  diploması yarından itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve  ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal  duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi. Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla  desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel  etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.  2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası  içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, yarın tamamlanacak.
 
  "Telafide Ben de Varım" programı başlıyor
 
 Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan  Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de  Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı,  5 Temmuz-31 Ağustos'ta  düzenlenecek.  Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor,  Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis  ile merkezlerden yararlanabilecek. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek  bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili  ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.  Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik  eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal  duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya  uygun planlanacak.
 
 Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu
  
Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden  yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula  akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz  okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi  eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun  okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise  açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri,  karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
 
 2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak
 
 Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma  taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen  öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3. ve 4. sınıf  öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.  Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan  çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları  eylülde ücretsiz dağıtılacak.  Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık,  2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim  öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.
 
Milli Eğitim Bakanlığı "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması  düzenleyecek 
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Temmuz Milli Birlik ve  Demokrasi Günü dolayısıyla öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu  güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla "Millet  Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenleyecek.   Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli Birlik ve  Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde "Millet Olmak" temalı Liseler Arası Afiş  ve Slogan Yarışması'nda "söyleyecek sözü, geleceğe bırakacak izi olsun" isteyen  gençler yarışmaya davet edildi.Öğrencilerde milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek,  demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya,  örgün eğitime devam eden tüm lise öğrencileri katılabilecek. 35x50 santimetre ebadında yapılacak afiş çalışmasında teknik sınırlama  olmayacak. Afişler, kara kalem, sulu boya, kuru boya, guaj boya, akrilik, yağlı  boya, kolaj tekniğiyle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da  tasarlanabilecek. Sloganlar ise en fazla 10 sözcükten oluşacak ve "milli birlik ve  demokrasi" konusunda farkındalık geliştirici içerikte olacak. Çalışmalar, en geç 5 Temmuz mesai bitimine kadar il müdürlüklerine  okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecek.  Eserler, şehir bazında değerlendirmeye tabi tutulup her ilde  birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere 8 Temmuz saat  17.00'ye kadar "basin@meb.gov.tr" adresine dijital ortamda gönderilecek. Dereceye girenler, 12 Temmuz'da Basın Müşavirliğince ilan edilecek.
 

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