MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 3 Mayıs...

Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu. Tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. 3 Mayıs'tan sonra başlayacak. MEB'den flaş karar! Alınan yeni kararı Bakan Selçuk duyurdu. Koronavirüs salgını ile başlayan uzaktan eğitim süreci öğrenciler için pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. : MEB, ortaokullarda sınavların yüz yüze yapılmasına karar verdi. Öğrenciler dönem içinde her dersten iki kez sınava girecek. 29 Mart’ta yapılması gereken yüz yüze lise sınavları ise 3 Mayıs’tan sonraki tarihlere ertelendi. Diğer yandan uzaktan eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte yüz yüze eğitim, çevirim içi eğitim, EBA TV kullanımı, yüz yüze sınavlar ile ilgili konularda gelen son dakika açıklamaları...

MEB'den flaş karar! Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk vatandaşlara alınan kararı duyurdu. Öğrenci ve veliler merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını sebebiyle birinci dönem ortaokullarda yapılamayan sınav uygulamalarında değişik yapılacağını duyurdu. Tıpkı liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönemde yüz yüze sınavlar yapılacak. Birçok ortaokulda dün itibarıyla yüz yüze sınavlar başladı. MEB geçtiğimiz ocak ayında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfların birinci dönem yüz yüze sınavlarının yapılmaması kararı almıştı. Yapılan sınavlar da dönem notu olarak dikkate alınmadı. Bundan sonraki süreçle ilgii son dakika açıklamaları geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

İLKOKUL 4 VE ORTAOKULLAR İÇİN KARAR VERİLDİ!

Yalnızca isteyen velilerin sınavların dikkate alınması için başvuruda bulunmalarına izin verilmişti. Ancak birinci dönem notları yazılı sınavlar olmadan tamamlanan ilkokul 4 ve ortaokul öğrencileri için ikinci dönem yüz yüze yazılı sınav olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıya göre 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre verilecek.