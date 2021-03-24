MEB'den flaş karar! Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk vatandaşlara alınan kararı duyurdu. Öğrenci ve veliler merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını sebebiyle birinci dönem ortaokullarda yapılamayan sınav uygulamalarında değişik yapılacağını duyurdu. Tıpkı liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönemde yüz yüze sınavlar yapılacak. Birçok ortaokulda dün itibarıyla yüz yüze sınavlar başladı. MEB geçtiğimiz ocak ayında ilkokul 4 ile ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfların birinci dönem yüz yüze sınavlarının yapılmaması kararı almıştı. Yapılan sınavlar da dönem notu olarak dikkate alınmadı. Bundan sonraki süreçle ilgii son dakika açıklamaları geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan yeni kararları açıkladı.
- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 3 Mayıs...
MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 3 Mayıs...
24 Mart 2021 Çarşamba - 14:46 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 15:05
Milyonlarca öğrenci ve veli bekliyordu. Tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. 3 Mayıs'tan sonra başlayacak. MEB'den flaş karar! Alınan yeni kararı Bakan Selçuk duyurdu. Koronavirüs salgını ile başlayan uzaktan eğitim süreci öğrenciler için pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. : MEB, ortaokullarda sınavların yüz yüze yapılmasına karar verdi. Öğrenciler dönem içinde her dersten iki kez sınava girecek. 29 Mart’ta yapılması gereken yüz yüze lise sınavları ise 3 Mayıs’tan sonraki tarihlere ertelendi. Diğer yandan uzaktan eğitimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte yüz yüze eğitim, çevirim içi eğitim, EBA TV kullanımı, yüz yüze sınavlar ile ilgili konularda gelen son dakika açıklamaları...
İLKOKUL 4 VE ORTAOKULLAR İÇİN KARAR VERİLDİ!
Yalnızca isteyen velilerin sınavların dikkate alınması için başvuruda bulunmalarına izin verilmişti. Ancak birinci dönem notları yazılı sınavlar olmadan tamamlanan ilkokul 4 ve ortaokul öğrencileri için ikinci dönem yüz yüze yazılı sınav olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıya göre 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre verilecek.
SINAV DUYURULARI BİR HAFTA ÖNCEDEN YAPILACAK
İlgili yönetmeliğe göre 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler belirlenen başka bir tarihte sınava alınacak. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
CANLI DERSLER KARNE NOTUNU ETKİLEYECEK
Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Karne notlarında sınavların yanı sıra canlı derslere katılım ve performans ödevleri de etkili olacak.
LİSE İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ
Öte yandan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar geçtiğimiz 8 Mart'tan itibaren yapılmaya başlanmıştı. 29 Mart'tan itibaren yapılması planlanan lise ikinci dönem sınavları ise ertelendi.
3 MAYIS'TA BAŞLAYACAK
MEB tarafından dün yapılan açıklamada lise 9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Bu kademelerde sınavlar 3 Mayıs itibarıyla yapılmaya başlanacak. Ancak 12'nci sınıfların sınav takvimi daha önce duyurulduğu şekilde devam edecek. 12'nci sınıfların katılacağı yüz yüze sınavlar 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.
UZAKTAN EĞİTİM KALICI HALE Mİ GELİYOR?
Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor. MEM'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi. Selçuk, şunları söyledi:
DİJİTALLEŞME HIZLANDI
Uzaktan eğitim dönemi, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü. Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi.
UZAKTAN EĞİTİME YÜZDE 77 KATILIM
Uzaktan eğitimde küçük yaş grubundaki öğrencilerimizde, gelişim düzeyinin getirdiği faktörlere bağlı olarak bazı zorluklar yaşandı. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime daha kolay adapte oldu. Süreci daha kolay yönettik. Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti.
ÖNEMLİ İLERLEME KAYDETTİK
Erken çocukluk eğitiminde, sürece ailenin katılımı önemli. Salgın sürecinde bu noktada önemli ilerleme kaydettik. Aileler, çocuk gelişimi ve eğitiminde aktif rol aldılar ve bu konudaki bilinç düzeyi ve çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zaman önemli ölçüde arttı. Ayrıca bu süreç bize bazı dersleri uzaktan eğitimle verebileceğimizi gösterdi. Bu durumun devam ettirilebileceğini düşünüyoruz. Eğer salgın olmasaydı yıllar alacak bir deneme sürecini aşmış olduk.
TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Ülkemiz, 184 ülkede 1.5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan dünyanın öncü ülkelerinden biri oldu. (Sabah)
- Ece Gürsel koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu...
- İmamdan musluk hırsızlarına mesaj: 'Allah akıl, fikir, hidayet nasip etsin'
- Tacizden gözaltına alındı! 'Aşkım milletvekilini ara' diye seslendi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
- 'Aşı koronavirüsün yayılma hızını düşürürse salgın biter'
- Yeni kabine listesi 2021 belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2021? Yeni kabine değişikliği 2021 süreci merak ediliyor!