MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 29 ilde...

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. İllerdeki vaka durumuna göre yüz yüze eğitim karar veriliyor. Uzaktan eğitime katılan öğrenciler için ise ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor. Böylece daha fazla öğerencinin uzaktan eğitim sistemine ulaşması amaçlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, 29 ilde 34 bin 445 tablet bilgisayarın dağıtıldığını belirtti.
Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;
Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.
11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz.