MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu 25 Şubat'ta başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı yüz binlerce kişinin beklediği açıklamayı yaptı. MEB tarihleri duyurdu ve 25 Şubat'ta başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullandı. 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullarda görev alan öğretmenlere ölçme ve değerlendirme eğitimi verilmeye başlandı. 1000 okuldaki 37 bin 500 yönetici ve öğretmen bu eğitimlerden yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavları ile ilgili açıklama yaptı.

AÖL sınavları koronavirüsten dolayı ertelenmişti. Açık lisede okuyan öğrenciler ertelenen sınavların yapılacağı tarihi merak ediyorlardu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları 25 Şubat 2021’de, 2. Dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullandı.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB yaptığı açıklamada, ‘2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz!’ ifadeleri kullanlıdı.

1000 OKULDAKİ ÖĞRETMENE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DESTEĞİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı nca (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamındaki okullarda görevli yönetici ve öğretmenlere ölçme ve değerlendirme eğitimi verilmeye başlandı. "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara 2020'de 164 milyon liralık yatırım yapıldı. Projenin amaçlarından bir tanesi de bu okullarda görev alan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi verilmesi olarak planlanırken, bu kapsamda, 1000 okulda görev yapan tüm öğretmenlere ölçme ve değerlendirme eğitimleri verilmeye başlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri desteğiyle iki etap halinde yapılacak çalışmada, 13-22 Ocak tarihleri arasında "Sınıf İçİ Değerlendirme" ve 22 Şubat-5 Mart tarihleri arasında "Tamamlayıcı (Alternatif/Yeni) Değerlendirme Yöntemleri" eğitimleri verilecek.

Böylece proje kapsamındaki okullarda görevli 37 bin 500 yönetici ve öğretmen eğitimlerden yararlanacak.

"2020'de proje kapsamındaki okullara yaklaşık 164 milyon lira destek sağladık"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesini hayata geçirdiklerini anlattı. Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı olduğunun altını çizen Özer, "Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de 12 ay olarak belirledik. Proje ile ilgili çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. 2020'de bu proje kapsamındaki okullarımıza yaklaşık 164 milyon Türk lirası destek sağladık." diye konuştu.

Projenin hedeflerinden bir tanesinin de seçilen 1000 okuldaki yönetici ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi desteği sağlamak olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti: "Bu amaçla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve yeni yaklaşımlara yönelik iki etaptan oluşan bir eğitim programı düzenledi. Eğitimin birinci etabı başladı. 1000 okuldaki 37 bin 500 yönetici ve öğretmenimiz bu eğitimlerden yararlanacak. Bu sürece katkı veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze, 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimize, okul yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."