MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 23 bin...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar resmen duyuruldu. MEB resmen harekete geçti ve duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2021 yılı hedefleri belirlendi. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, MEB tarafından, pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen üçüncü sınıf öğrencilerine ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında eğitim verilecek. 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin, üst düzey zihinsel becerileri ve kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri ABİDE araştırması kapsamında belirlenecek. EBA'nın etkin kullanımının sağlanması amacıyla sisteme eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak. Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi. Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak.Resmi Gazete 'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında MEB , gelecek yıl yeni uygulamaları hayata geçirecek. Programa göre, Bakanlıkça erken çocukluk eğitimi kapsamında, 3 bin dezavantajlı ailenin çocuklarına, 31 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim takviminin olduğu "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtılacak. Setin uygulaması, okul öncesi öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu dezavantajlı yerleşim yerlerindeki 108 okul öncesi eğitim kurumuna donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak. Bu kurumlardaki öğretmenlere ve yerleşim yerlerindeki velilere yönelik eğitimler düzenlenecek. 2021 Temel Eğitim Yapım Programında il, ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyaçları belirlenerek yatırımlar oluşturulacak.Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak. Yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak. 1000 Okul İyileştirme Projesi kapsamında belirlenen okulların kurumsal kapasitelerinin artırılması, öğrencilerin kişisel gelişim, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor tif etkinlikler yoluyla desteklenerek proje kapsamındaki okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı, eğitimi terk ve disiplin cezası oranlarının azaltılması sağlanacak.

Öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek Programı uygulanacak.Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak. Okullarda daha sağlık lı ve güvenli ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması, ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılacak.

"Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli" tasarlanacak

Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak. Okul binaları için 7 yeni tip proje hazırlanacak. Okul mimarisi fikir projeleri geliştirilecek. "Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli" tasarlanacak. Tarihi 6 okul binasının örnek koruma çalışmaları yürütülecek. Eğitim yapılarının iç mekan tasarımları hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binasının güçlendirme çalışması yapılacak. Eğitim binalarının büyük bakım-onarım faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları yapılacak. Eğitim binalarında enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Afet riski taşıyan okul binaları için yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek.100 özel eğitim sınıfı dersliği, 100 destek eğitim odası, 100 uygulama evi, 100 meslek edinme atölyesi yapılacak. BİLSEM'lerdeki atölye alanları çeşitlendirilecek ve mevcut atölyeler standart hale getirilecek. Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde, öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek, 100 öğretmen konutu yapılacak.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, erken çocukluk eğitimi ve aile eğitimine yönelik kurs programları geliştirme çalışmaları yapılacak. Özel eğitime gereksinim duyan bireylere ve ailelerine yönelik kurs programları çeşitlendirilecek ve güncellenecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yer alan okulların tamamında öz değerlendirme çalışması yapılacak, 500 okulun dış değerlendirmesi tamamlanacak. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen üçüncü sınıf öğrencilerine ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında eğitim verilecek.

Ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak

Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak. Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında eğitim verilen alan ve dalların, haftalık ders çizelgesi güncellenecek.Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacak. EBA'nın etkin kullanımının sağlanması amacıyla sisteme eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak. EBA üzerinde zengin dijital içerik arşivinin oluşturulması amacıyla alan ve dallarda yer alan derslere ait video içerikleri üretilecek.

23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılacak

Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacak. 7 bin 400 okulun ağ altyapı işletme ve bakım-onarım işlemlerinin tamamlanması sağlanacak, 3 bin 500 okulun ağ altyapısı kurulumu tamamlanacak. 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanacak, 700 okula uyduyla internet hizmeti sağlanması işlemlerine devam edilecek. 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılarak kurulumu gerçekleştirilecek. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecek. 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin üst düzey zihinsel becerileri ve kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili bilgileri Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması kapsamında belirlenecek. Ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla, farklı sınıf düzeylerinde öğrenci başarı izleme araştırmalarıyla toplanan verilerin, öğrencilerin akademik durumunu iyileştirmek için alınacak tedbirlere kaynaklık etmesi sağlanacak.

Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulması çalışmaları başlatılacak.Japonya'daki kadın üniversiteleri incelenerek, bir rapor hazırlanacak. Kız öğrencilerin Türkiye'de farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecek. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek. Dijital teknolojilerin avantajları kullanılarak etkin mezun izleme sisteminin tüm üniversitelerde oluşturulması çalışmalarına başlanacak.Study in Turkey" markası altında hizmet veren internet sitesi yeniden tasarlanarak etkileşimli bir yapıya kavuşturulacak. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısını artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacak. Yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarının çekim merkezi haline getirilmesi sağlanacak, araştırma altyapıları güçlendirilecek.

Üniversitelerde yabancı dilde eğitim veren yeni programlar açılacak. Uluslararası öğrenciler için ayrılan barınma kapasitesi artırılacak. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en üst düzeyde yararlanması amacıyla iş birlikleri geliştirilecek.

SINAVLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi. Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak. Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek. Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Kovid 19'a yakalanması veya temaslı olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınava alınacak.

İlkokul ve ortaokullarda sınav uygulama esasları

Öte yandan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi yönetmelik hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailede, birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf ve alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkan sağlanabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

Ders etkinliklerine katılım puanı verilecek

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacak.