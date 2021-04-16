MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 18 Mayıs...

Binlerce kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. 81 ilde yapılacak. Tarihler belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihlerini açıkladı. 17 ilde yüz yüze 64 ilde ise uzaktan yapılacak.Öte yandan 20 Bin sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ederken, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? soruları araştırılıyor.

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle uzakta eğitime geçilirken Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecini işletiyor. Atanmayı bekleyen öğretmenler, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri netleşti. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 3 dönem halinde olacak. İlk sözlü sınavlar 18 ila 22 Mayıs, 2. dönem 25 ila 28 Mayıs, 3. dönem ise 1 ila 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca 21-25 Haziran'da ise sözlü sınava katılamayanlar çevrimiçi sınava tabi olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin ilanı 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

20 Bin sözleşmeli öğretmen atama sürece devam ediyor. Atanmayı bekleyen öğretmenler, Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.