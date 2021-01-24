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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 10 milyon...

AA |  24 Ocak 2021 Pazar - 11:20 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 11:26

MEB açıkladı. İlk kez gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde rakamlar ortaya kondu. 15 değerlendirme raporunun yayınlandığı ve bu raporun yaklaşık 10 milyon kez indirildiğini bilgisi paylaşıldı.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata  geçirilen uygulama kapsamında internet üzerinden yayımlanan eğitim analiz ve  değerlendirme raporları bu güne kadar 10 milyon kez indirildi. 
 
Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı  raporlar serisinin ilki, Kasım 2018'de "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin  Görünümü" başlığıyla yayımlandı ve şu ana kadar yoğun ilgi gördü.
 
Bugüne kadar en fazla indirilen değerlendirme raporu 3 milyon 750 bin  ile "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Çalışma Sonuçları" raporu oldu.
 
Bakan Yardımcısı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu raporların  eğitimle ilgili tüm süreçleri verilere dayalı değerlendirme ve kamuoyuyla  paylaşma imkanı sağladığını söyledi.
 
Bunun hem hesap verebilirlik ve şeffaflık hem de eksikliklerin  görülmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi açısından oldukça önemli olduğuna işaret  eden Özer, "Diğer taraftan bu raporlar, atılan adımların ve başlatılan yeni  projelerin sonuçlarının net şekilde izlenebilmesine imkan veriyor. Dolayısıyla  eğitimle ilgili tüm alanlarda sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi için  de önemli dayanak sağlıyor." şeklinde konuştu.
 
 "15 değerlendirme raporu yayımlandı"
 
Özer, Bakanlığın şu ana kadar yayınladığı 15 değerlendirme raporunun  yaklaşık 10 milyon kez indirildiğini vurgulayarak, farklı üniversitelerden eğitim  ve ölçme alanında deneyimli akademisyen ve yöneticilerden oluşan bir danışma  kurulunun, değerlendirme raporlarının hazırlanmasında çok önemli desteği olduğunu  anımsatarak, üyelere teşekkür etti.
 
Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin LGS sınav  sonuçlarının değerlendirildiği raporlardan PISA ve TIMSS gibi uluslararası  öğrenci başarı araştırmalarına yönelik Türkiye değerlendirme raporlarına kadar  çok farklı alanlarda raporlar içerdiğini anlatan Özer, en son 2020 yılı Aralık  ayında yayımlanan "TIMSS 2019 Türkiye" ön raporunun medyada ilgi gördüğünü  belirtti.
 
Özer, Bakanlık olarak bu raporu ilk kez sonuçların açıklandığı aynı  gün ve saatte yayımladıklarını sözlerine ekledi.
 
  
 

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