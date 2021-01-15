MEB resmen duyurdu! Ve başladı 359 bin...

Yüz binlerce kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB'den yapılan açıklamada yeni sürecin başladığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de katkısıyla gerçekleşen 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 5. faz bugün başladığını ifade etti. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 359 bin 120 adedi sahiplerine ulaşmış olacak.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tabletlerin gönderildiği 29 ilin yöneticisiyle video konferansla yaptığı toplantıda uzaktan eğitime destek sürecinde sahadaki çalışmaları değerlendirdi.Türkiye’nin uzaktan eğitim sürecinde dünyaya örnek olacak erişim alternatifleri sunduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “Tam zamanlı yayın yapan 3 ayrı televizyon kanalımız, internet üzerinden günlük 3 milyon canlı ders, EBA internet portalı, EBA Destek Noktaları ve EBA Mobil Destek Araçları ile ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşıyoruz. Bu ay sonunda, 500 bin tabletin tamamını öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Cihaz ve erişim desteklerimize, paydaşlarımızla iş birliğiyle devam edeceğiz” dedi.

Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 359 bin 120 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık gerçekleştirilecek gönderimlerle ay sonunda 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.Ailelerin ya da öğrencilerin tablet bilgisayar talebi için herhangi bir yere başvuru yapması gerekmiyor. Tablet bilgisayarlar; alenin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmî verilere dayalı olarak uygulanan dağıtım stratejisi çerçevesinde “eğitimde fırsat adaleti” hassasiyetiyle öğrencilere ulaştırılıyor.Tablet bilgisayarlarda öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti de bulunuyor.

MEB'den öğretmenlere, Tasarım Beceri Atölyeleri için kılavuz kitap

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Tasarım Beceri Atölyelerinin (TBA) kullanımında öğretmenlere destek olmak amacıyla öğretmen kılavuz kitabı hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin kendisini, meslekleri ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olacak tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyor ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi. MEB 'den yapılan yazılı açıklamaya göre; öğrencilerin tasarlayarak üretebildiği TBA'lar, 2019 yılından bu yana imkânı kısıtlı okullara öncelik verilerek tüm Türkiye'de yaygınlaştırılıyor. Kılavuz kitapta, atölyelerin kurulumu ve etkin biçimde kullanılabilmesi konusunda pratik bilgiler sunuldu. 6 bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, TBA hakkında genel bilgiler, ikinci bölümde kuramsal çerçeve ve öncü çalışmalarla ilgili bilgiler, üçüncü bölümde değişen öğretmen ve öğrenci rolleri, dördüncü bölümde TBAda emniyetle ilgili genel bilgiler, beşinci bölümünde TBAyı etkin kullanmak için öneriler, altıncı bölümde ise örnek çalışma ve etkinlikler yer aldı.

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BAKAN SELÇUK: TBA'LARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Bakan Selçuk, TBA'ların soru değil, sorun çözen, yapabilen nesiller yetiştirmekle doğrudan ilgili olduğunu söyledi. Selçuk, bu atölyelerin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Selçuk, öğretmenlerin de tıpkı öğrenciler gibi atölyelerde alanında derinleşebilme fırsatı bulacağına işaret ederek, "2023 eğitim vizyonumuzda önemli bir yeri olan tasarım beceri atölyeleri ile üretime, yenilikçiliğe, bilgi ve tecrübe paylaşımına önem verilen yeni öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bu ortamların etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasını amaçlamıştık. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön planda olduğu; çocuklarımızın özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş çalışma alanlarının yer aldığı, öğrencilerimizin kendisini, meslekleri ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olacak tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyor ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tasarım beceri atölyesi sayımız her geçen gün artıyor. Bu atölyelerin daha etkin ve verimli kullanılması kapsamında hazırladığımız ve öğretmenlerimiz için çok önemli bir kaynak olarak gördüğümüz TBA Öğretmen Kılavuz Kitabı'nı bugün itibarıyla erişime açtık" dedi.