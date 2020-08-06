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MEB resmen duyurdu: Ve başladı...

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 12:24 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 12:24

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Tercih danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek.Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamak.Yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin tüm önlemler kontrolümüz altında. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı birimlerimize başvurabilecekler" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihi yapacak  öğrenciler için bugünden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online  tercih danışmanlığı hizmeti başlatacak.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  öğrenci ve ailelerine üniversite tercih sürecine ilişkin  danışmanlık hizmeti  başlatacaklarını belirtti. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi okullarla rehberlik ve araştırma  merkezlerinde bu hizmetin sunulacağı "tercih danışmanlığı birimleri" kurulduğunu  ifade eden Selçuk, şu bilgileri verdi:
 
 "Bu birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri  doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Tercih  danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik  öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da  internet erişimi bulunmayan adaylara ise talep etmeleri halinde, koordinasyon  kurullarının planlaması doğrultusunda gerek rehberlik ve araştırma merkezleri  tarafından gerekse bulundukları bölgeye en yakın okuldaki tercih danışmanlığı  birimi üzerinden bu hizmet sunulacak."
Bakan Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin durumunu da düşünerek  onların da YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaları için her türlü  önlemin alındığını bildirerek "Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç  duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih  yapmalarını sağlamaktır. Yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin tüm önlemler  kontrolümüz altında olup öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı  birimlerimize başvurabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Rektörler canlı yayınla adaylarla buluşacak
 
 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, YKS'ye hazırlanan adaylara yönelik  çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenlendiğini hatırlatarak, "Youtube ve  Instagram üzerinden rektörler ve öğretim üyelerinin katılımıyla canlı olarak  üniversite ve bölüm tanıtım programlarına tercih süresince devam edilecek.  Üniversite rektörleri, üniversitelerini tanıtırken bölüm hocaları da bölüm  tanıtımı gerçekleştirecek." şeklinde konuştu.
 

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MEB EBA tercih YKS
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