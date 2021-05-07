07 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.95 EURO 10,0170 0.12
USD 8,2340 -0.43 ALTIN 485,570 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB resmen duyurdu! Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar

07 Mayıs 2021 Cuma - 18:00 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 18:00

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve tarihi resmen duyurdu. MEB'den 81 ile gönderilen resmi yazı milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.


Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.
 
MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.
 
Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

ETİKETLER

Milli Eğitim Bakanlığı MEB okul uzaktan eğitim öğrenci
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.