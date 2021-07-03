MEB resmen duyurdu! Ücretsiz veriliyor, yüz binlerce kişiye...

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. Ücretsiz veriliyor. 81 ile duyuruldu. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 400 bin kişi için bir mektup paylaşımı yaptı. Temmuzda yüz binlerce kişi emekli olacak. Bakan Selçuk onları '3 bin 645 farklı kurs imkanıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz' diyerek halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslara katılmaya davet etti. Öte yandan öğretmen, öğrenci ve velileri ilgilendiren ve 1.5 yıl sürecek uygulamadan bahsedildi. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri de açılacak. İşte yapılan son açıklamalar...

MEB gelişmeleri resmen duyurdu. Öğretmen, öğrenci, veli ve emekli olacak milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuk, halk eğitimi merkezlerindeki kurslar ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla emekliye ayrılacak vatandaşlara mektup gönderdi.

Temmuzda emekli olacak yaklaşık 400 bin kişiye hitaben yazdığı mektuba "Artık kendinizden bahsederken 'Emekliyim.' diyeceğiniz bir dönemdesiniz. Emekli demek bir anlamda 'Uzun yıllar, günler, geceler boyu çalıştık, emek harcadık.' demek. Kelimenin kendi bile çektiğiniz zahmetlerin göstergesi." ifadeleriyle başlayan Selçuk, Türkiye'ye sağladıkları katkı için emeklilere teşekkür etti.

Selçuk, mektubunda şunları kaydetti: "Eminiz ki çalışma hayatına başladığınız ilk günden 'Emekli oldum.' dediğiniz güne kadar pek çok hayal kurdunuz. Biz de bu hayallerin başladığı yerde açık bir kapı olarak yanınızda olalım istedik. Halk eğitimi merkezlerimizde resim ve seramik kurslarından gümüş işlemeciliğine, takı tasarımından hüsnühat sanatına, çinicilikten arıcılığa kadar 3 bin 645 farklı kurs imkanıyla yeni hobiler edinmenize destek oluyoruz.

Emeklilik döneminize katkı sağlayacak bu ücretsiz kurslarla emeklilik hayatınızın bu diliminde yaşayabileceğiniz olası sorunlarla başa çıkma sürecinizi kolaylaştırmayı ve belki de yıllar boyu yaşamaya fırsat bulamadığınız farklı deneyimlere ulaşmanızı da amaçlıyoruz. Hani hep 'Emeklilikle yeni bir hayata yelken açıyoruz.' denir. Bizim çabamız da bu yelkene rüzgar olabilmek. Emeklilik yoluna çıkmadan önce halk eğitimi merkezlerimize uğramanız ve bir yorgunluk kahvemizi içmeniz, bizi çok mutlu edecek."

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de emeklilerin bu süreçte zamanlarını verimli geçirmesi için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Büyük, emeklileri, 72 alanda sayısı 3 bin 700'e yaklaşan kurs programlarıyla tanışmaları için halk eğitimi merkezlerinde beklediklerini ifade etti.