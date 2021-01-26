MEB resmen duyurdu! Ücretsiz tablet dağıtımı, uzaktan eğitim ve EBA...
26 Ocak 2021 Salı - 10:09 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 10:33
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli merakla bekliyordu. MEB'den flaş açıklama geldi. Ücretsiz olarak dağıtılan tabletler, uzaktan yapılan eğitime öğrencilerin gösterdiği katılım ve online olarak yapılan derslere yönelik yapılan açıklama önemli verileri ortaya çıkardı. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. 21 Eylül 2020 ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında ihtiyaç sahibi 445 bin 750 öğrenciye ücretsiz tablet verildi. Böylece uzaktan eğitime katılım konusunda sıkıntı yaşayan öğrenci sayısı azalmış oldu. Yapılan açıklamada ayrıca uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili detaylar da paylaşıldı.
MEB'den uzaktan eğitim
ile ilgili önemli açıklama. Çok sayıda öğrenciyi ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen uzaktan eğitimin ne zaman sona erecaği merak edilirken MEB
sosyal medyadan uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili bilgileri paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı
uzaktan eğitim almakta sorun yaşayan öğrenciler için de harekete geçmişti. Binlerce öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımı sağlandı. MEB tarafından yapılan duyuruda sayılar ortaya kondu.
MEB resmen açıkladı! Sayılar belli oldu. İşte MEB tarafından yapılan açıklama
SAYILARLA UZAKTAN EĞİTİM
21 Eylül 2020 - 22 Ocak 2021
EBA
Akademik Destek’te
759.499 Öğrenci, 150.073 Öğretmen
154.609.371 Saat Canlı Ders İşlendi
445.750 Öğrencimize Tablet Ulaştırıldı