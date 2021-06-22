MEB resmen duyurdu! Ücretsiz dağıtılıyor, ortaokul ve lise öğrencileri...

MEB resmen duyurdu. Ücretsiz dağıtılacak. Ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi; iş birliği yapıldı. 'Birlikte Yürüyelim' projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle görme yetersizliği olan 1000 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı baston ulaştırılacak. Önümüzdeki 2 yıl içinde de 2 bin 200 adet temin edip, ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mithat Enç Görme Engelliler Okulunda düzenlenen "Görme Engelli Çocuklara WeWALK Akıllı Baston Dağıtımı Töreni"ne katıldı.

Akıllı baston projesinin önemine işaret eden Bakan Selçuk, herkesin farklı imkansızlıklarla hayata atıldığını, ancak görme yetersizliğinin en zor imkansızlıklardan biri olduğunu söyledi.

Ziya Selçuk, eğitimde sağlanan olanakların bütün çocuklar için önemli olduğunu, ancak görme yetersizliği bulunanlara "fırsat adaleti" çerçevesinde çok daha farklı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

"WeWALK uluslararası başarılara imza atan bir proje"

WeWALK projesinin, milletin tüm dünyada göğsünü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu projede Vestel 'in de arka planda teknoloji açısından desteği var. WeWALK'ın aldığı ödüller aslında tüm dünyadaki görme yetersizliği çeken insanların hayatlarının nasıl kolaylaşacağı konusunda bir kanıt ortaya koyuyor. Bu sistemin çocuklarımız, öğretmenlerimiz tarafından daha çok kişiye ulaştırılabilmesi için bu yolculukta birlikte olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu sene 1000 adet, önümüzdeki 2 yıl içinde 2200 adet temin edip, ücretsiz dağıtılacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, en önemli mesajının çocuklara olduğunu belirterek, "Sizler emin olun bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Sizin esenliğiniz bizim için çok değerli. Sizin esenliğinizi yükseltmek ve yüceltmek, gelişen teknolojilerin sizin hizmetinize verilmesi konusunda çabalarımız devam edecek. Bu konuda arayışlarımız da sürüyor." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından akıllı bastonların dağıtımının yapıldığı törende, çocuklar hediyelerin sevincini aileleriyle paylaştı.

Görme engelli öğrencilerin şarkı eşliğinde yaptığı gösteriyi cep telefonuyla çeken Selçuk, okulun 1. sınıf öğrencilerinden piyano dinletisi sunan Enes Orhan'ı yanındaki sandalyeye oturttu.

Törenin ardından, akıllı bastonun kullanımı gösterildi.

Törende, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile WeWALK'un kurucusu girişimci Kürşat Ceylan birer konuşma yaptı.

WeWALK akıllı baston özellikleri

Türk mühendisler tarafından Türkiye'de üretilen ve "TIME" dergisince 2019'un en iyi icatlarından biri seçilen WeWALK akıllı baston, Türkiye'deki görme yetersizliği olan tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

WeWALK, engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere 3 özellik sunuyor.

WeWALK, görme engellilerin bağımsız hareket deneyimini teknolojiyle dönüştürmek için geliştirilen ve 59 ülkede kullanılan akıllı bir baston olarak öne çıkıyor.