MEB resmen duyurdu! Ücretsiz dağıtılıyor, 15 ilde...

MEB resmen açıkladı. Öğrenci ve veliler merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs salgını döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerden bilgisayar ve tablet ihtiyacı olanlara ücretsiz olarak tablet dağıtmaya başlamıştı. Uzaktan eğitim kapsamında bu hafta 67 bin 620 öğrenciye daha tablet yardımı yapılacağını duyurdu. Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ve internet gereksinimi bulunan öğrenciler için başlatılan tablet desteği devam ederken, bu hafta, 67 bin 620 tablet bilgisayar 25 GB kotalı internet paketi ile birlikte 15 ilde öğrencilere ulaşacağı aktarıldı.

MEB tablet dağıtımının 8. Fazı başlıyor. Tablet bilgisayar dağıtımında hafta sonuna kadar 67 bin 620 tablet bilgisayar; Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 15 ile teslim edilmiş olacak.

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamaya devam ettiklerini belirterek “25 GB aylık internet paketine sahip 67.620 tablet bilgisayarı daha öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim.” dedi.

Bu yeni fazdaki dağıtıma katkıda bulunan Gaziantep’in Şehitkamil, Nurdağı ve Şahinbey Belediyeleri, Muğla’nın Yatağan ve Seydikemer Belediyeleri ile Trabzon Belediyesine destekleri için teşekkür eden Bakan Selçuk, çok daha fazla öğrenciye ulaşmak için hep beraber çabaların sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Selçuk, yatılı bölge okullarındaki öğrencilere de bir müjde vererek “Yatılı bölge ortaokullarında okuyan tüm öğrencilerimiz için sipariş edilen tablet bilgisayarların tedarik süreci tamamlanmak üzere. Yakında hepsi de tablet bilgisayarlarını internetleri ile beraber ellerine alacak ve EBA’nın tüm içeriğine rahatça ulaşacaklar.” dedi.

“İkinci yarıyıl ile birlikte köy okullarında yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Okullarımız tamamen yüz yüze eğitime geçtiğinde de TRT EBA televizyonları ve EBA platformu eğitim süreçlerini desteklemeye devam edecek. Öğrencilerimizin, bu kanallarla sunduğumuz içeriklerden her daim faydalanmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşana kadar dağıtımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.