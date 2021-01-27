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MEB resmen duyurdu! Tarih belli oldu, 16 Şubat'ta...

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 15:12

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! MEB harekete geçti. MEB tarafından yapılan duyuruda öğretmen atamaları ile ilgili karar kamuoyu ile paylaşıldı. 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Öğretmen atamalarının belli olacağı tarih ise 16 Şubat olarak belirlendi.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500  engelli öğretmen atayacak. 
 
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki  EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular  alınacak.
 
 Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk  günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
 
 
Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde  tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih  Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.
 
Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.
 

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