03 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 0.00 EURO 9,9460 0.23
USD 8,3710 0.28 ALTIN 486,500 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB resmen duyurdu! Tamamen değişti, bugünden itibaren...

03 Ağustos 2021 Salı - 9:11 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 9:11

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tamamen değişti. Puan ağırlığı düşürüldü. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ders ücreti karşılığında usta öğretici görevlendirme kriterlerinde değişiklik yaptı. İşte detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurudu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığında çalıştırılacak öğretmenlerin seçimine dair maddede değişiklik yapıldı.

ADAYLAR SIRA İLE BELİRLENECEK

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında, ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde birinci öncelik, "Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler"dedir. Eğer bu gruptan başvuru olursa adaylar sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenmektedir.
 
Ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde ikinci ve üçüncü öncelik ise şu şekildedir:
 
"c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.
 
ç) Resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler."
 
Bu iki gruptan başvuru olması halinde öncelik sırası, MEB'in yayımladığı bir tabloya göre belirlenmektedir. Bu konudaki ilk düzenleme 12/6/2021 tarihli Resmi Gazetedeki düzenlemeyle belirlenmişti. 3 kritere göre puanlama yapılmaktaydı. 3 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle bu puanlama değiştirilmiştir. "Kurs Alanında Eğitim" başlığında verilebilecek 84 puan 65'e düşürülmüş, ek puan alanında verilecek puanlar ise 6'dan 25'e yükseltilmiştir.
 

ETİKETLER

MEB MEB duyuru MEB duyurusu MEB açıklama MEB karar Milli Eğitim Bakanlığı MEB usta öğretici MEB kurs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.