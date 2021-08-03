MEB resmen duyurdu! Tamamen değişti, bugünden itibaren...

Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurudu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığında çalıştırılacak öğretmenlerin seçimine dair maddede değişiklik yapıldı.

ADAYLAR SIRA İLE BELİRLENECEK

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında, ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde birinci öncelik, "Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler"dedir. Eğer bu gruptan başvuru olursa adaylar sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenmektedir.

Ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde ikinci ve üçüncü öncelik ise şu şekildedir:

"c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler."