MEB resmen duyurdu! Saat 11.00'de başlıyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacak. Okulların ne zaman açılacağı bu toplantıda duyurulacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI