MEB resmen duyurdu! Pazartesi günü itibarıyla...

MEB resmen duyurdu. Çok sayıda kişi bekliyordu. Tarihler belli oldu. Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2018 ve 2020'de yapılan EKPSS'ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak.
Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.
Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.
Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.
Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.
Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
3 Aralık'ta yapılacak engelli öğretmen atamasına ilişkin kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde engelli öğretmen atama kılavuzu, ve kadro ve branş dağılımı ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.