MEB resmen duyurdu! LGS, TEOG, SBS, OKS... Hepsini kapsıyor, ve belli oldu

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Ve belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Özer önemli bir çalışmaya imza attı. 12 milyon 230 bin öğrenciyi kapsıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, araştırmacılar Bekir Gür, Ahmet Öztürk, ve Eren Suna ile birlikte Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya imza attı.9. sınıf öğrencilerinin matematik başarısı incelendi. Ayrıca 10 yıllık periyotta uygulanan 4+4+4 sistem değişikliğinin etkileri de değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci için harekete geçti. 2010-2019 arasında 9. sınıfa devam eden 12 milyon 230 bin 358 öğrencinin matematik başarılarının değerlendirildiği çalışma, alanında en çok verinin kullanıldığı makale olma özelliği taşıyor.

PUANLAR İNCELENDİ

Çalışmada 10 yıllık dönemde gerçekleştirilmiş Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), Seviye Belirleme Sınavları (SBS), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ve halen devam eden Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS), çıktıları ele alındı.

Öğrencilerin sınav başarı puanlarının yanı sıra, yaşları, cinsiyetleri, velilerinin eğitim durumları ve 8. sınıf başarı puanlarının da incelendiği araştırmada, başta sınav sistemi olmak üzere, 2000’li yıllarda eğitimde başlatılan köklü değişikliklerin beklenen sonuçları vermediği ortaya kondu.

Türkiye’de eğitime de yansıyan merkeziyetçi yapının, reform adımlarını kolaylaştırdığı savunulan makalede, ortaöğretime geçiş sistemindeki kapsamlı değişikliklerin sınav başarısında gerilemeye yol açtığı ancak yeniden bir değişiklik yapılmazsa başarı puanlarının yükseliş eğiliminde olduğu kaydedildi. İncelenen 10 yıllık periyotta uygulanan 4+4+4 sistem değişikliğinin etkilerinin de değerlendirildiği makale, öğrencilerin matematikteki başarılarının, kapsamlı sistem değişikliklerinden daha çok, sınav sistemlerindeki değişiklikten etkilendiğini ortaya koydu. Çalışmada, özetle şu tespitlere yer verildi: