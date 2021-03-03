MEB resmen duyurdu! Herkes başvurabilecek, tamamen ücretsiz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. MEB'den flaş karar! Ve başladı. Ücretsiz olacak. Güzel haber tüm kamuoyu ile paylaşıldı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İsteyen herkes başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konun detayları ile ilgili bilgileri paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı halk eğitimi kurslarını köylere götürüyor. Bakanlık “Kurslarımızla Köylerdeyiz” adlı yeni bir proje başlattı. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makinaları bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda açılacak ücretsiz kurslara başvurular başladı. 380’ye yakın kurs programı hazırlandı. Peki, Halk eğitimi kursları başvuruları nasıl yapılır? Halk eğitimi kurs programı! MEB duyurusu ve Halk eğitimi kursları ile ilgili tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri “Kurslarımızla Köylerdeyiz” adlı yeni bir proje başlattı. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380’ye yakın kurs programı hazırlandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu kursların tanıtılması ve köy merkezlerinde açılması amacıyla 25 bin köy muhtarına bir mektup ve broşür gönderdi.

Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlık lı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk muhtarlara gönderdiği mektubunda:

“Yaşadığımız salgın süreci bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

KÖYLERDE 380 KURS PROGRAMI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “Kurslarımızla Köylerdeyiz” tanıtım toplantısında vatandaşları kurslara katılmaya ve son gelişmeler ışığında bilgilerini tazelemeye davet eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan genel, mesleki ve teknik kurslar köylere, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç ve bağ budamacılığı, tarım makinaları bakımı, peynir üretimi gibi 380’e yakın kurs programı hazırlandı.”

73 ALANDA 3 BİN 627 KURS HAZIRLANDI

Hayat boyu öğrenme alanındaki nihaî hedefin, öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla öğrenmeye erişimlerini artırmak olduğunu belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise 995 halk eğitimi merkezinde 73 alanda toplam 3 bin 627 kurs çeşidi ile vatandaşların hayatına dokunduklarını belirtti.

Büyük, mevcut programların 380’inin köylerdeki vatandaşları yakından ilgilendirdiğini belirterek, “Köyde yaşayan vatandaşlarımız ilçe merkezine günlük gelip giderek kursları düzenli takip etme imkânı bulamayabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak çoğunlukla uygulamalı eğitim de içeren kurslarımızı köydeki vatandaşlarımızın ayağına götürme kararı aldık.” diye konuştu.

HALK EĞİTİMİ KURSLARINA BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?