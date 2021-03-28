MEB resmen duyurdu! Hafta sonları...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş karar. Yeni alınan kararı Bakan Selçuk duyurdu. Yüz binlerce öğrenciyi çok yakından ilgilendiriyor. Hafta sonları yapılacak. Özel olarak hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren karar! Hafta sonlarında yapılacak. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT -EBA Lise'de hazırlandığını ifade eden Bakan Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.