MEB resmen duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim açıklaması

YOUTUBERDAN BİLE DİNLEYEBİLİRLER

Çocuklar eksik kalır mı?

Bizim eksikliği en çok hissettiğimiz yer köy okulları ve sınav grupları oldu. Biz bunları hep açık tuttuk. Sınav grupları yüz yüze kurslara da gidebildi. Mobil uygulama istiyorum diyen için de mobil uygulama var. Telefonda soru sormak istiyorum, o da var. Bana soru paketi verin, o da var. Televizyon izlemek istiyorum, o var. Youtuberdan dinlemek istiyorum, o da var. Randevu bile almanın zor olduğu Türkiye’nin alanında en başarılı hocalarından rica ettik, ders anlatımlarıyla video kütüphanesi oluşturduk. İsterse ondan dinleyebilir. Öğrenci 5 ayrı noktadan ders alabiliyor. Şimdi eskiden olmadığı kadar çok kaynak var.

ÜNYADA EN ÇOK KAPATAN 4. ÜLKEYİZ

Sınavların olup olmaması ve okulların açılıp kapatılmasına yönelik tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çocukların ve ülkenin geleceğini düşünerek karar almamız gerekiyor. Bizi sevsinler diye ya da sosyal medyadaki taleplere göre karar almak doğru görünmüyor. Bir çocuk eğer bir sene çalışmazsa hayatı boyunca çalışma alışkanlıkları, ödev yapma disiplini, azimli ve kararlı devam etme arzusu bütün bunlarda zayıflama olur. Sonra toparlayamazlar. Bunlar tam kişiliğin olgunlaştığı ve netleştiği, hayat boyu oluşmuş kullanılacak alışkanlıkların ortaya çıktığı dönemdir. Bu yüzden liselerde tamam 6 sınav olmasın ama 1-2 tane olsun istiyoruz. Koşulları dikkate alarak sınav tarihlerini de erteliyoruz. İnatla ısrarla devam etmiyoruz. Bazen okulları ‘kap-açıyorsunuz’ diye espriler yapıyorlar. Eğer risk varsa kapatırız. Yoksa açarız. Bunu niye söylüyorum? Arkadaşlarımızla hep buna karar veriyoruz. Biz ‘fırsat varken kullanalım risk varken de geri çekilelim’ diyoruz. Prensip olarak böyle hareket ediyoruz. En çok okul kapatan ülkelerde 4. sıradayız, çünkü adımlarımızı tedbirli atıyoruz. Okullar açık diye şikâyet edildiğinde daha ne kadar kapatmamız gerekiyor. Dünyada dördüncüyüz. Bu yüzden de dengeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde de dengeli politikaları devam ettireceğiz.

GEREKİRSE SINAVLAR ERTELENİR

Yüz yüze olan sınavlar ertelenecek mi?

Salgının seyrinde yeniden yaşanan artış nedeniyle sınavları erteleme kararı aldık. Okullarda yüz yüze eğitim yapan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavlar da yine okulda yüz yüze yapılacak. Diğer sınıf düzeylerinde sınavların ise 3 Mayıs sonrasında okulda yapılmasını uygun bulduk. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili tümüyle bakış açımız şu; eğer sağlık koşulları açısından ‘sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var’ denirse inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız olmaz. Çünkü çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor.

KİMSEYİ YALNIZ VE ÇARESİZ BIRAKMADIK

Öğretmen-öğrenci-veli ilişkisi ne durumda?

Kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmadık. Sürekli kaynak kitaplar verildi. Hiçbir zaman öğretmenler velilerle bu kadar etkileşime girmediler. Yılda iki kere veli toplantısı olurdu. Ama burada hemen her hafta sanal görüşmeler oldu. Okul-aile iş birliğinin güçlü olduğu bir dönem oldu. 10 sene uğraşsak bu dijital becerileri öğretmenlere bu şekilde kazandıramazdık. Ama salgın zorladığı için hangi yaşta olursa olsun herkes inanılmaz bir beceri sahibi oldu. Bu beni mutlu ediyor. Belki de öğretmen eğitiminin tarihinde çok önemli bir dönem.