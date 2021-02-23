MEB resmen duyurdu! Flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca öğrenci uzun süredir bekliyordu. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı vaka sayılarına ve bilim kurulunun vereceği tavsiye kararına göe netlik kazanacaktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalar ile yüz yüze eğitim ile ilgili yaşanan gelişmeleri öğrencilere ve velilere duyurmaya devam ediyor. Bakn Selçuk son yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin pazartesi günü başlayacağını bir kez daha duyurdu.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.