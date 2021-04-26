MEB resmen duyurdu! Flaş sınav ve uzaktan eğitim kararı...

Milyonlarca öğrencinin beklediği kararı Milli Eğitim Bakanlığı resmen duyurdu. MEB açıklamasında "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede alınan kararı açıkladı ve yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı da alınamn karar sonrası resmi açıklamayı yaptı. Okulların 29 Nisan Perşemebe gününden itibaren uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir"

BAKAN SELÇUK'TAN TAM KAPANMA PAYLAŞIMI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hesabından tam kapanma ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Selçuk şunları söyledi: "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım."