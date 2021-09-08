Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Değişiklik kararı resmen duyuruldu. Süre uzatıldı. 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Her ikisi de Sözleşmeli Öğretmenlerin Aile Birlikteliğine İlişkin yeni duyuru yayımlandı. İller arası yer değiştirme işlemlerinde en az bir yıllık sürenin hesaplanmasında 30 Eylül 2021 esas alınacak. Başvuru süresi, 9 Eylül'e kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Yeni düzenleme yapıdı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında yeni düzenleme ile ilgili detaylar paylaşıldı.

MEB her ikisi sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirmelerine dair yeni bir duyuru yayımladı. İşte o duyuru:

Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Genel Müdürlüğümüzün 26.08.2021 tarihli ve 30234227 sayılı yazısı ile tüm valiliklere bilgi verilmiş ve bu kapsamda başvurular MEBBİS üzerinden 3 Eylül 2021 - 7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştır.

Söz konusu yazının 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 13 üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihi, 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiş olup başvurular 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatılmıştır.