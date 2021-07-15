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MEB resmen duyurdu! Flaş değişiklik kararı, artık...

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 14:53 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 14:53

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açılama geldi. Tamamen değişiyor. Yeni karar yürürlüğe girdi. Tüm eğitim kurumlarında geçerli olacak. Yapılan yönetmelik değişikliğine göre; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, MEB tarafından hazırlanan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe olarak yazılacak.


Mili Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Değişiklik kararı yüyülüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi. 
 
Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık  merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm  eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan  kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe  yazılır." şeklinde değiştirildi.
 
Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece  standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.
 
  
 

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