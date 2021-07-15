MEB resmen duyurdu! Flaş değişiklik kararı, artık...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açılama geldi. Tamamen değişiyor. Yeni karar yürürlüğe girdi. Tüm eğitim kurumlarında geçerli olacak. Yapılan yönetmelik değişikliğine göre; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, MEB tarafından hazırlanan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe olarak yazılacak.

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır." şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.