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MEB resmen duyurdu! 'Devam edecek'

16 Aralık 2020 Çarşamba - 9:43 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 9:51

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yüz binlerce öğrenciye önemli destek. Bakan Selçuk ise yaptığı açıklamada desteğin devam edeceğini duyurdu. MEB 4'üncü sınıf öğrencilerine 6 dersten kaynak desteği sağlayacak.


MEB'den önemli karar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan çalışma fasikülleri hazırlandı. 900 soru içeren 11 fasiküle, "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığınca, 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan çalışma fasikülleri hazırlandı.
 
900 soru içeren 11 fasiküle, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fasikül çalışması ile öğrencilerimizin okuma becerileri, matematik ve fen becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Diğer üniteleri kapsayan fasiküller yayımlanmaya devam edilecek" dedi.
 
 

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