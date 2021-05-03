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MEB resmen duyurdu! Belli oldu, e -Devlet'ten...

AA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:09 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 20:15

Binlerce kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Belli oldu. e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.


Binlerce kişi bekliyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet  üzerinden açıklandı
 
Milli Bakanlığın internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart  sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden  yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
 
  
 

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