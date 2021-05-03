MEB resmen duyurdu! Belli oldu, e -Devlet'ten...
AA | 03 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:09 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 20:15
Binlerce kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Belli oldu. e-Devlet üzerinden ulaşmak mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.
Binlerce kişi bekliyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet
üzerinden açıklandı
Milli Bakanlığın internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.