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MEB resmen duyurdu! 4 yıl...

31 Aralık 2020 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 12:46

Binlerce kişi bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) harekete geçti ve resmen duyurdu. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili konuştu. 2021 kadroları ile ilgili bilgi veren Selçuk; "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ayrıca sözleşmeleri öğretmenlerin görev sürelerine de değindi. Bakan Selçuk; "Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresini 6 yıldan 4'e indirdik" diye konuştu.


Milli Eğitim Bakanlığı binlerce kişinin beklediği açıklamayı yaptı. MEB resmen duyurdu. MEB'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni  öğretmen atamasına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her  zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe  yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var.  Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile  paylaşacağız." dedi. 
 
Bakan Selçuk, AA muhabirinin 2021 yılında yapılması beklenen yeni  öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak,  bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.
 
Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:
 
"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne  kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli  Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma  konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin  imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından  kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka  tedbirler alındı kadro önceliklerinde. Bizim mevcut durumumuzu ortaya koyup  sağlık, emniyet, güvenlik gibi diğer alanların da personel ihtiyaçları var, tabii  ki onlarla birlikte değerlendirip eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu  almakla ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor. Bu konuyla ilgili kurum ve  kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci  netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız."
 
"Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresini 6 yıldan 4'e indirdik"
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçme  süreçlerine ilişkin bir soruya karşılık, geçmişte Türkiye'nin öğretmen dağılımı  bakımından büyük uçurumları yaşayan bir ülke olduğunu söyledi.
 
Hükümetin bu konuya yönelik tedbirler aldığını, eski Milli Eğitim  bakanlarından Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz'ın bu konuda çok emek harcadıklarını  belirten Selçuk, "Sağ olsunlar. Geçmişte yapılan çalışmalara, PISA ve TIMMS'deki  yüksek başarımız için de gerçekten teşekkür borçluyuz." dedi.
 
Türkiye'nin öğretmen doluluğunda en dezavantajlı yerinin Marmara  Bölgesi olduğunu dile getiren Selçuk, "Güneydoğu ya da Doğu Anadolu bölgeleri  sanıldığı gibi bu anlamda dezavantajlı değil, bu bölgelerde doluluk oranı yüzde  94. Bir çocuk ilkokulu, ortaokulu, liseyi 4 senede bitiriyor, biz de sözleşmeli  öğretmenlerimizin 6 yıl olan bu görev süresini 4 seneye indirdik. '4 sene burada  hizmet edin' diyoruz. Poliste, hekimde, askerde, hakimde olduğu gibi  öğretmenlikte de olmalı. " diye konuştu.

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