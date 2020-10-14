MEB resmen duyurdu! Bakan Selçuk açıkladı; söz konusu değil...

Milyonlarca kişi merak ediyordu. MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video ile açıkladı. Ders saatleri ve müfredatla ilgili konuşan Bakan Selçuk 'Ders saatleri azaltılacak, ama müfredat aynı. Dersler nasıl yetişecek?' sorusunu yanıtladı. Ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını ancak uzaktan eğitimle müfredat tamamlandığı için müfredatta herhangi bir azalmanın söz konusu olmadığını söyledi. "Ders saatleri yüz yüze eğitimde azaltıldı, ama müfredat uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil." diyen Selçuk, TRT EBA kanalları ile okuldaki derslerin de birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders saatleri ve müfredatla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yayınladığı 'Hocam bir dakika bir sorum var' başlıklı video sunda 'Ders saatleri azaltılacak, ama müfredat aynı. Dersler nasıl yetişecek?' sorusuna yanıt verdi.

Bakan Selçuk, "Ders saatleri yüz yüze eğitimde azaltıldı, ama müfredat uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı" dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Bakan Selçuk, ikinci aşama uygulama programının detaylarını paylaşmıştı. Buna göre yüz yüze eğitimler, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

DERS SAATLERİ