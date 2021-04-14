MEB resmen duyurdu! 9, 10 ve 11. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen duyuruldu. Uzaktan eğitim sürecindeki öğrenciler için önemli bir adım atıldı. Erişime açıldığı duyuruldu. Binlerce öğrenci yararlanacak. 11. sınıflar için etkinlik kitap serisi hazırlandı. İsteyen tüm öğrenciler yararlanabilecek. Bakan Selçuk öğrencilere sağlanan desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Binlerce öğrenciyi ilgilendiren gelişme. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamada erişime açıldığı bildirildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca daha önce lise 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik paylaşılan etkinlik kitap serisi, 11. sınıflar için hazırlanan set ile devam ediyor. Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan ve 1.729 etkinlikten oluşan kitap seti meb.gov.tr’de erişime açıldı. Salgın sürecinde oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için Bakanlığın tüm birimlerinin her kademe için ilave kaynak hazırladığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu desteklerin giderek artacağını ifade etti.