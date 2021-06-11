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MEB resmen duyurdu! 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 10:12 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 10:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Hazırlıklar tamamlandı. Binlerce öğrenciyi kapsıyor. 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için kullanıma sunuldu. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan yürütülen eğitim sürecinde öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için MEB pek çok yenilik hayata geçirdi. Daha önce 9, 10 ve 11. sınıflar hazırlanan beceri temelli etkinlik kitapları şimdi de 12. sınıflar için hazırlandı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf  öğrencilerine yönelik 9 dersten beceri temelli 900 etkinliğin yer aldığı kitap  seti hazırladı. 
 
MEB, Kovid-19 salgını sürecinin başından bu yana her kademedeki  öğrencilere verdiği özel kaynak destekleriyle öğrenme kayıplarının en aza  indirilebilmesini amaçlıyor.
 
Bu kapsamda lise öğrencilerine yönelik, bilgi edinmenin yanı sıra  bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla beceri temelli etkinlik  kitapları yayımlamaya devam eden Bakanlık, daha önce 9, 10 ve 11. sınıflar için  hazırladığı etkinlik kitap seti serisini bu kez 12. sınıflar için yayımladı.
 
Derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alınarak hazırlanan  beceri temelli etkinlik kitapları, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji,  Türk dili ve edebiyatı, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce  derslerini kapsıyor.
 
Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili  ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.
 
 "Bakanlığın tüm birimleri sürekli ilave destek kaynakları  oluşturuyor"
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerde  oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için Bakanlığın tüm  birimlerinin sürekli ilave destek kaynakları oluşturduğunu belirtti.
 
Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çok  sayıda destek paketini daha önce paylaştıklarına işaret eden Özer, şunları  kaydetti:
 
 "Şimdi bunlara bir yenisini ekliyoruz. 12. sınıf öğrencilerimizi  beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 900 etkinlik içeren beceri  temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9, 10 ve 11.  sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Böylece ortaöğretimde tüm  sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlikler kitap serisini tamamlamış  bulunuyoruz. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 'ogmmateryal.eba.gov.tr'  adresindeki sayfasından beceri temelli etkinlikler kitap setine erişilebiliyor.  Sürece büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma  arkadaşlarına teşekkür ediyorum."
 
  
 

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