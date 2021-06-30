MEB resmen duyurdu! 81 ile gönderildi, Tüm öğretmenler ve...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurdu. Tüm öğretmen ve personelleri ilgilendiriyor. 81 ile gönderildi. MEB idari izin genelgesi yayımladı. Genelgedeki yeni düzenlemeye göre, "ilgili birimler tarafından gerekli tedbirler alınarak, idari izinli personel uzaktan çalıştırılabilecek" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında, "Covid-19 kapsamında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu bir genelge yayımladı.

Genelgede 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren,

"- Yöneticiler hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunan 60 yaş ve üzerinde olanlar,

- Hamile personelden gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadarki süre içerisinde bulunanlar,

idari izinli sayılacaktır" denildi.

30 Haziran 2021 tarihinde imzalanan ve Personel Genel Müdürü Ömer İnan imzasıyla illere gönderilen genelgede, "İdari izinli sayılanlar görevlerini FİİLEN yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımcıları ile diğer özlük hakları saklı tutulacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallini terk edemeyecek, hizmetine ihtiyaç duyulması halinde çağrıldıkları anda görevlerine başlayacaktır. İlgili birimler tarafından gerekli tedbirler alınarak, idari izinli personel uzaktan çalıştırılabilecek." denildi.